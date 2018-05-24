Банк «Приморье» представил улучшенный мобильный банк

Posted 24 мая 2018, 05:23
Published 24 мая 2018, 05:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
«В минувшем году Банк «Приморье» взял курс на развитие технологий и начал с мобильного банка, — рассказал директор департамента информационных технологий Сергей Акулов. —Сегодня мобильными приложениями пользуется большинство клиентов, предпочитая смартфоны с быстрым доступом к личным финансам. Приложение вобрало в себя функции интернет-банка, позволяя оперативно дистанционно контролировать и управлять своими финансами».
Банк «Приморье» продолжает совершенствовать и добавлять новые функции к обновлённому приложению, чтобы клиенты могли воспользоваться различными услугами без обращения в офис — «здесь и сейчас», в режиме онлайн.
Уже сегодня клиенты банка могут совершать все самые популярные операции: переводить деньги между своими счетами, на карты других банков и «по свободным реквизитам», оплачивать кредит, сотовый телефон, услуги интернет-провайдера, коммунальные платежи, сохранять шаблоны платежей и переводов, пополнять или частично снимать (доступно для вклада «Управляемый» с возможностью расходных операций до минимального остатка) деньги со вклада, оперативно блокировать карту при необходимости. Кроме того, держатели карт банка могут через приложение подать заявку на кредит и получить решение по нему в течение одного рабочего дня, а также переводить деньги через приложение другим клиентам банка по номеру телефона или счёта. Больше не нужно прописывать номер карты, — теперь, чтобы мгновенно сделать перевод, достаточно выбрать получателя (перевод по номеру карты или счета другому клиенту — держателю карты Банка «Приморье») из списка контактов.
В ближайшее время будут реализованы возможности открывать вклады в рублях через мобильный банк, оформлять новые или перевыпускать действующие пластиковые карты, оплачивать квитанции по штрих-кодам, обменивать валюту онлайн между своими счетами.
Приложение доступно для смартфонов iPhone и на базе Android, его можно бесплатно загрузить в App Store и Google play. Для регистрации в приложении необходимо ввести номер карты и номер телефона, к которому подключен sms-сервис.