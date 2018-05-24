Банк «Приморье» представил улучшенный мобильный банк

Уже сегодня клиенты банка могут совершать все самые популярные операции: переводить деньги между своими счетами, на карты других банков и «по свободным реквизитам», оплачивать кредит, сотовый телефон, услуги интернет-провайдера, коммунальные платежи, сохранять шаблоны платежей и переводов, пополнять или частично снимать (доступно для вклада «Управляемый» с возможностью расходных операций до минимального остатка) деньги со вклада, оперативно блокировать карту при необходимости. Кроме того, держатели карт банка могут через приложение подать заявку на кредит и получить решение по нему в течение одного рабочего дня, а также переводить деньги через приложение другим клиентам банка по номеру телефона или счёта. Больше не нужно прописывать номер карты, — теперь, чтобы мгновенно сделать перевод, достаточно выбрать получателя (перевод по номеру карты или счета другому клиенту — держателю карты Банка «Приморье») из списка контактов.