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Posted 24 мая 2018, 02:52

Published 24 мая 2018, 02:52

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Хабаровчанку отправят в колонию за многомиллионные хищения со счетов ТСЖ

24 мая 2018, 02:52
Сюжет
Происшествие
Жительницу Хабаровска признали виновной в хищении 15,4 миллиона рублей, принадлежавших ТСЖ «Фортуна». Женщина вела бухгалтерский и налоговый учёт товарищетсва и имела доступ к расчётному счёту. Вверенные деньги работница присвоила себе.

Подсудимая завышала суммы, которые она контролировала на основании бухгалтерских документов. Деньги она незаконно перечисляла на банковские счета, отрытые в различных банках Хабаровска, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что ТСЖ заключило с 43-летней женщиной договор об оказании различных услуг, связанных с бухгалтерским учётом. Поэтому злоумышленница располагала ключом от программы «Банк-клиент» и доступом к банковскому счёту, с которого похищала деньги в течение двух с лишним лет.

Подсудимая полностью признала вину и частично возместила причинённый ущерб. Суд вынес женщине приговор за хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Однако договор отсрочили до тех пор, пока ребёнку подсудимой не исполнится 14 лет.

Приговор в законную силу ещё не вступил. Обвинение поддержала прокуратура Кировского района Хабаровска.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Прокуратура27#Происшествие#ТСЖ
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