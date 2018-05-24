Хабаровчанку отправят в колонию за многомиллионные хищения со счетов ТСЖ

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что ТСЖ заключило с 43-летней женщиной договор об оказании различных услуг, связанных с бухгалтерским учётом. Поэтому злоумышленница располагала ключом от программы «Банк-клиент» и доступом к банковскому счёту, с которого похищала деньги в течение двух с лишним лет.