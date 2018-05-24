Хабаровчанку отправят в колонию за многомиллионные хищения со счетов ТСЖ

Posted 24 мая 2018, 02:52
Published 24 мая 2018, 02:52
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Подсудимая завышала суммы, которые она контролировала на основании бухгалтерских документов. Деньги она незаконно перечисляла на банковские счета, отрытые в различных банках Хабаровска, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что ТСЖ заключило с 43-летней женщиной договор об оказании различных услуг, связанных с бухгалтерским учётом. Поэтому злоумышленница располагала ключом от программы «Банк-клиент» и доступом к банковскому счёту, с которого похищала деньги в течение двух с лишним лет.
Подсудимая полностью признала вину и частично возместила причинённый ущерб. Суд вынес женщине приговор за хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы. Однако договор отсрочили до тех пор, пока ребёнку подсудимой не исполнится 14 лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил. Обвинение поддержала прокуратура Кировского района Хабаровска.