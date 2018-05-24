Хабаровский край увеличит расходы на борьбу с пожарами

Posted 24 мая 2018, 07:09
Published 24 мая 2018, 07:09
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как сообщает в четверг пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, деньги предусмотрены поправками в закон «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые внёс губернатор региона.
«Часть средств — 20 миллионов рублей — будет направлена на приобретение модульного гаража для пожарной части в селе Чумикан, еще 40 миллионов предусмотрены для пополнения материального и финансового резерва на случай чрезвычайной ситуации», — говорится в пресс-релизе.
В связи с высокой опасностью пожаров в регионе предлагают увеличить расходы по ещё одной госпрограмме — «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае». Сумма превышает 100 миллионов рублей.
«Средства будут направлены на осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий», — уточнили в пресс-службе.
Члены постоянного комитета Закдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию на внеочередном заседании рассмотрели поправки и большинством голосов решили рекомендовать краевому парламенте принять проект закона.