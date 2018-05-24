Хабаровский край увеличит расходы на борьбу с пожарами

Сюжет Пожар

Власти Хабаровского края намерены увеличить ассигнования на реализацию мероприятий по госпрограмме «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров». На эти цели в краевом бюджете на 2018 год дополнительно учтут больше 60 миллионов рублей.

Как сообщает в четверг пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, деньги предусмотрены поправками в закон «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которые внёс губернатор региона. «Часть средств — 20 миллионов рублей — будет направлена на приобретение модульного гаража для пожарной части в селе Чумикан, еще 40 миллионов предусмотрены для пополнения материального и финансового резерва на случай чрезвычайной ситуации», — говорится в пресс-релизе. В связи с высокой опасностью пожаров в регионе предлагают увеличить расходы по ещё одной госпрограмме — «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае». Сумма превышает 100 миллионов рублей. «Средства будут направлены на осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий», — уточнили в пресс-службе. Члены постоянного комитета Закдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию на внеочередном заседании рассмотрели поправки и большинством голосов решили рекомендовать краевому парламенте принять проект закона.