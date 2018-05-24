Село Аим в Хабаровском крае свяжут с цивилизацией с помощью вертолёта

«Мы сейчас прорабатываем вопрос совместно с министерством промышленности и транспорта о введении вертолётного рейса до Аима. Это самое удалённое от райцентра село — порядка 600 километров бездорожья. На первом этапе мы хотим выполнить несколько рейсов, посмотреть загрузку. Но потребность есть. Большая проблема у людей, проживающих в Аиме выехать оттуда к врачам, по другим делам. Есть пассажиры в обе стороны, а если подгадывать этот борт под рейс из Хабаровска по воскресеньям, то загрузка будет обеспечена», — рассказал глава района Алексей Ивлиев.