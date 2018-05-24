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Posted 24 мая 2018, 02:39

Published 24 мая 2018, 02:39

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Село Аим в Хабаровском крае свяжут с цивилизацией с помощью вертолёта

24 мая 2018, 02:39
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Вертолет
Транспортную схему авиаперелётов усовершенствуют в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Власти муниципального образования намерены обеспечить регулярным рейсом отдалённое село Аим.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос совместно с министерством промышленности и транспорта о введении вертолётного рейса до Аима. Это самое удалённое от райцентра село — порядка 600 километров бездорожья. На первом этапе мы хотим выполнить несколько рейсов, посмотреть загрузку. Но потребность есть. Большая проблема у людей, проживающих в Аиме выехать оттуда к врачам, по другим делам. Есть пассажиры в обе стороны, а если подгадывать этот борт под рейс из Хабаровска по воскресеньям, то загрузка будет обеспечена», — рассказал глава района Алексей Ивлиев.

По данным проекта «Алло, район!», с прошлого года «Хабаровские авиалинии» стали выполнять «продлённый» рейс по маршруту Хабаровск — Нелькан с промежуточной посадкой в Аяне. Эта схема позволила не только связать регулярным сообщением между собой два населенных пункта, но и сэкономить районному бюджету до пяти миллионов рублей, которые ранее приходилось тратить на фрахт воздушного судна для полётов по маршруту Аян – Нелькан.

В связи с началом летнего отпускного сезона с 6 июня будет введён дополнительный (третий) рейс по маршруту Хабаровск — Аян.

«Буквально три недели назад в Аян летало три-пять человек, а сегодня представители авиакомпании говорят о том, что на ближайшие рейсы на 25-28 мая уже по 15 человек загрузка и еще люди хотят лететь. Сезонность: кто-то едет на работу, на рыбалку, студенты возвращаются. Нагрузка увеличилась», — отметил Алексей Ивлиев.

По словам специалистов, в высокий сезон удастся перевезти всех желающих из Аяно-Майского района и обратно.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что с просьбой о помощи в организации регулярного авиасообщения с Аимским сельским поселением местные жители обратились к губернатору Хабаровского края. Руководитель региона поручил профильным министерствам проработать этот вопрос.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Вертолет#Авиарейсы#Аяно-Майский район
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