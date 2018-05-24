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Posted 24 мая 2018, 15:32

Published 24 мая 2018, 15:32

Modified 1 сентября 2022, 07:36

Updated 1 сентября 2022, 07:36

В Москве сгорели два автомобиля

24 мая 2018, 15:32
В западной части столицы во дворе одного из многоквартирных домов по Кременчугской улице произошло возгорание припаркованных автомобилей. По словам очевидцев, непосредственно перед пожаром они слышали хлопки.

Происшествие произошло в ночь на 24 мая, - сообщает издание Dni.ru. На место возгорания прибыли два пожарных расчета. Огонь был оперативно потушен сотрудниками спасательной службы. Два автомобиля полностью уничтожены. Третью машину будут исследовать эксперты, так как по причине воздействия высокой температуры в ней могли сформироваться вредоносные газы.

Также очевидцы смогли запечатлеть момент пожара на камеру смартфона.

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