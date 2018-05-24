В Москве сгорели два автомобиля

Происшествие произошло в ночь на 24 мая, - сообщает издание Dni.ru. На место возгорания прибыли два пожарных расчета. Огонь был оперативно потушен сотрудниками спасательной службы. Два автомобиля полностью уничтожены. Третью машину будут исследовать эксперты, так как по причине воздействия высокой температуры в ней могли сформироваться вредоносные газы.