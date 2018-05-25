Аналитики ожидают увеличение добычи сланцевой продукции в США

Posted 25 мая 2018, 13:30
Published 25 мая 2018, 13:30
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
По словам Сечина, стимулом для такого прироста стала новая реформа системы налогов на территории Америки, которая способна обеспечить улучшение экономических показателей сланцевых проектов, а также способствовать притоку инвестиций в нефтедобывающую сферу, - сообщает издание rns.online. Согласно прогнозам экспертов, учитывая новые инвестиции, в текущем году сланцевая добыча возрастет на 1,1 – 1,4 миллиона баррелей в день, - сообщил глава «Роснефти».
Кроме этого Сечин подчеркнул, что существует необходимость признать тот факт, что сфера сланцевой добычи в Штатах на данный момент является одной из частей мировой нефтегазовой отрасли и теперь всем субъектам необходимо пристальнее следить за существующими рисками.