Аналитики ожидают увеличение добычи сланцевой продукции в США

Кроме этого Сечин подчеркнул, что существует необходимость признать тот факт, что сфера сланцевой добычи в Штатах на данный момент является одной из частей мировой нефтегазовой отрасли и теперь всем субъектам необходимо пристальнее следить за существующими рисками.