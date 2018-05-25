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Posted 25 мая 2018, 13:30

Published 25 мая 2018, 13:30

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Аналитики ожидают увеличение добычи сланцевой продукции в США

25 мая 2018, 13:30
Глава «Роснефти» Игорь Сечин, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, высказал предположение, согласно которому рост добычи сланцевой нефти на территории США в текущем году будет увеличен 1,1 – 1,4 миллиона баррелей в сутки.

По словам Сечина, стимулом для такого прироста стала новая реформа системы налогов на территории Америки, которая способна обеспечить улучшение экономических показателей сланцевых проектов, а также способствовать притоку инвестиций в нефтедобывающую сферу, - сообщает издание rns.online. Согласно прогнозам экспертов, учитывая новые инвестиции, в текущем году сланцевая добыча возрастет на 1,1 – 1,4 миллиона баррелей в день, - сообщил глава «Роснефти».

Кроме этого Сечин подчеркнул, что существует необходимость признать тот факт, что сфера сланцевой добычи в Штатах на данный момент является одной из частей мировой нефтегазовой отрасли и теперь всем субъектам необходимо пристальнее следить за существующими рисками.

#Новости#Экономика
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