Хабаровский Театр юного зрителя рискует остаться без внутреннего дворика

Posted 25 мая 2018, 06:17
Published 25 мая 2018, 06:17
Modified 17 сентября 2022, 15:06
Updated 17 сентября 2022, 15:06
Как рассказал корреспонденту агентства актёр ТЮЗа Пётр Нестеренко, в четверг, 24 мая, артисты вышли во внутренний двор после репетиции и увидели, как кто-то наносит разметку и ввинчивает в асфальт колышки. Мужчина сообщил, что он хозяин этой территории — купил её у застройщика, который возводит рядом новый дом. Театру оставили маленький участок, но там теперь затруднён даже проезд автобуса — не говоря уже о показах спектаклей.
«Я не видел документов, но по нему было видно, что у него есть на руках права на эту территорию. Сейчас будет сильно затруднён въезд и выезд автобуса, на котором мы привозим детей и на котором ездим на гастроли. Задним ходом он не сможет выехать, а для того, чтобы развернуться, там просто нет места. Плюс у нас во дворике проходят показы спектаклей — в рамках фестиваля "Наша тема" и других мероприятий», — поделился Пётр Нестеренко.
В министерстве культуры Хабаровского края уже знают о сложившейся ситуации. В ведомстве намерены решать её, отмечая, что и без того важный вопрос приобретает ещё большую значимость из-за того, что затрагивает детей.
«Обязательно включимся в решение проблемы. Мы это так просто не оставим», — заявил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель председателя правительства региона — министр культуры Александр Федосов.