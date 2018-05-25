Хабаровский Театр юного зрителя рискует остаться без внутреннего дворика

«Я не видел документов, но по нему было видно, что у него есть на руках права на эту территорию. Сейчас будет сильно затруднён въезд и выезд автобуса, на котором мы привозим детей и на котором ездим на гастроли. Задним ходом он не сможет выехать, а для того, чтобы развернуться, там просто нет места. Плюс у нас во дворике проходят показы спектаклей — в рамках фестиваля "Наша тема" и других мероприятий», — поделился Пётр Нестеренко.