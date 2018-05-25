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Posted 25 мая 2018, 06:17

Published 25 мая 2018, 06:17

Modified 17 сентября 2022, 15:06

Updated 17 сентября 2022, 15:06

Хабаровский Театр юного зрителя рискует остаться без внутреннего дворика

25 мая 2018, 06:17
У Театра юного зрителя в Хабаровске возникли проблемы со внутренним двором, в котором часто проводятся и показы спектаклей, и другие мероприятия. Выяснилось, что у территории появился новый хозяин, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал корреспонденту агентства актёр ТЮЗа Пётр Нестеренко, в четверг, 24 мая, артисты вышли во внутренний двор после репетиции и увидели, как кто-то наносит разметку и ввинчивает в асфальт колышки. Мужчина сообщил, что он хозяин этой территории — купил её у застройщика, который возводит рядом новый дом. Театру оставили маленький участок, но там теперь затруднён даже проезд автобуса — не говоря уже о показах спектаклей.

«Я не видел документов, но по нему было видно, что у него есть на руках права на эту территорию. Сейчас будет сильно затруднён въезд и выезд автобуса, на котором мы привозим детей и на котором ездим на гастроли. Задним ходом он не сможет выехать, а для того, чтобы развернуться, там просто нет места. Плюс у нас во дворике проходят показы спектаклей — в рамках фестиваля "Наша тема" и других мероприятий», — поделился Пётр Нестеренко.

В министерстве культуры Хабаровского края уже знают о сложившейся ситуации. В ведомстве намерены решать её, отмечая, что и без того важный вопрос приобретает ещё большую значимость из-за того, что затрагивает детей.

«Обязательно включимся в решение проблемы. Мы это так просто не оставим», — заявил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель председателя правительства региона — министр культуры Александр Федосов.

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