vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2018, 15:20

Published 25 мая 2018, 15:20

Modified 1 сентября 2022, 07:36

Updated 1 сентября 2022, 07:36

Кудрин приравнял новый кабинет министров к «тигру перед прыжком»

25 мая 2018, 15:20
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что новый состав российского правительства похож на тигра перед прыжком.

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Кудрин рассказал, что новый состав правительства напоминает ему тигра, который затаился перед прыжком, сообщает газета «Известия» 25 мая. Такие ассоциации политика связаны с майскими указами президента Путина. По его словам, глава государства поставил очень амбициозные задачи и на данный момент правительство решает, как на них ответить.

Также глава Счетной палаты добавил, что в скором времени в России произойдут «прорывные и продвинутые реформы».

#Новости#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика