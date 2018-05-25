Кудрин приравнял новый кабинет министров к «тигру перед прыжком»

Posted 25 мая 2018, 15:20
Published 25 мая 2018, 15:20
Modified 1 сентября 2022, 07:36
Updated 1 сентября 2022, 07:36
В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Кудрин рассказал, что новый состав правительства напоминает ему тигра, который затаился перед прыжком, сообщает газета «Известия» 25 мая. Такие ассоциации политика связаны с майскими указами президента Путина. По его словам, глава государства поставил очень амбициозные задачи и на данный момент правительство решает, как на них ответить.
Также глава Счетной палаты добавил, что в скором времени в России произойдут «прорывные и продвинутые реформы».