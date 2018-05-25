Спиленное дерево упало на пятилетнего ребёнка в Хабаровском крае

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, спилить сухое дерево решила директор дома культуры села Гродеково района имени Лазо. Вечером 22 мая она попросила помочь ей одного из руководителей творческих коллективов. Вместе они пришли на детскую площадку, мужчина стал пилить дерево, а директор взяла на себя вопросы безопасности: не пускала близко группу детей, которая играла неподалёку на детской площадке. Несмотря на это, верхушка спиленного дерева при падении задела пятилетнего мальчика. С тяжёлыми травмами ребёнка доставили в больницу.