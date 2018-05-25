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Posted 25 мая 2018, 06:58

Published 25 мая 2018, 06:58

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Спиленное дерево упало на пятилетнего ребёнка в Хабаровском крае

25 мая 2018, 06:58
Сюжет
Уголовное дело
В Хабаровском крае на пятилетнего мальчика упало дерево вблизи игровой площадки. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело. Отвечать виновным придётся по статье «Халатность».

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, спилить сухое дерево решила директор дома культуры села Гродеково района имени Лазо. Вечером 22 мая она попросила помочь ей одного из руководителей творческих коллективов. Вместе они пришли на детскую площадку, мужчина стал пилить дерево, а директор взяла на себя вопросы безопасности: не пускала близко группу детей, которая играла неподалёку на детской площадке. Несмотря на это, верхушка спиленного дерева при падении задела пятилетнего мальчика. С тяжёлыми травмами ребёнка доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отношении мужчины, который пилил дерево. Его могут наказать за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство краевого следственного управления.

#Новости#Хабаровский край#Рубка деревьев#Уголовное дело#Происшествие#Суск27#Ребенок
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