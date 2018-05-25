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Posted 25 мая 2018, 06:05

Published 25 мая 2018, 06:05

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В хабаровских школах прозвучали последние звонки

25 мая 2018, 06:05
В средних учебных заведениях Хабаровска сегодня, 25 мая, прошли последние звонки. С партами попрощались 2,5 тысячи одинадцатиклассников. Торжественные линейки прошли в 64 лицеях, гимназиях и школах города.

В празднике, проходившем в средней школе № 80, принял участие вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он поздравил выпускников с одним из самых знаменательных событий в их жизни.

«Искренне желаю вам удачной сдачи школьных экзаменов и поступления в избранные вами учебные заведения. Уровень знаний хабаровских школьников всегда был весьма высок. Верю, что вы также продемонстрируете свою отличную подготовку в экзаменационных работах», — отметил Сергей Кравчук.

По его словам, с каждым годом всё больше выпускников предпочитают продолжать обучение в высших и средних специальных учебных заведениях дальневосточной столицы. Как показывает статистика последних лет, лишь порядка 10-15 % школьников планируют поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, уже в понедельник, 28 мая, выпускников ждут первые экзамены. В этот день одинадцатиклассники сдадут ЕГЭ по географии и информатике. После завершения всех экзаменов пройдёт общегородской выпускной. В Хабаровске он состоится 23 мая. Площадкой для бала по традиции станет «Платинум Арена».

«У хабаровских старшеклассников есть отличные шансы получить высокие балы по результатам ЕГЭ. У нас около 180 учащихся уверенно идут к медалям за отличную учёбу, которые им вручат после сдачи экзаменов», — рассказала заместитель начальника городского управления образования Ольга Лалетина.

РИА «Восток-Медиа» писало, что последние звонки в школах Хабаровского края звучат всю неделю, поскольку в этом году учебные заведения сами решали, когда провести торжество. Сегодня праздничные линейки прошли в десяти муниципальных районах. Завершатся последние звонки 26 мая в школе села Дада Нанайского района.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Образование#Последний звонок
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