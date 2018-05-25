В хабаровских школах прозвучали последние звонки

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, уже в понедельник, 28 мая, выпускников ждут первые экзамены. В этот день одинадцатиклассники сдадут ЕГЭ по географии и информатике. После завершения всех экзаменов пройдёт общегородской выпускной. В Хабаровске он состоится 23 мая. Площадкой для бала по традиции станет «Платинум Арена».