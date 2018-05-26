Андрей Тарасенко: приглашаем японских инвесторов к совместным проектам

Posted 26 мая 2018, 00:54
Published 26 мая 2018, 00:54
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
В секции, которая состоялась накануне официального запуска перекрёстного Года России в Японии и Японии в России, приняли участие около 200 человек — руководители российских и японских министерств, деловых объединений, крупного бизнеса. К диалогу присоединились главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ. Председатель совета директоров компании Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма напомнил про план сотрудничества из восьми пунктов, который премьер-министр Японии предложил президенту России в мае 2016 года. Документ насчитывает уже больше 130 проектов, многие перешли на этап реализации — например, реабилитационный центр компаний JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, в ходе своего выступления Андрей Тарасенко подчеркнул, что сейчас уже реализуется проект создания комфортной городской среды во Владивостоке.
«Японская архитектурно-инжиниринговая компания "Никкэн Сэккэй" разработала мастер-план города и представила его в декабре 2017 года. В ходе IX заседания Российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, которая состоялась 18 мая в Токио, российская и японская стороны одобрили дальнейшее сотрудничество по реализации решений, предлагаемых в мастер-плане. К сентябрю во Владивостоке планируется запуск в тестовом варианте системы "умных светофоров" для дальнейшей оптимизации городского трафика с учётом возможностей, которые дают японские технологии», — отметил врио губернатора.
По его словам, в 2017 году товарооборот Приморья с Японией составил 742 миллиона долларов и увеличился на треть с 2016 года. Андрей Тарасенко отметил, что сейчас ведутся переговоры по участию иностранных партнёров в строительстве портов с чистой перевалкой угля, и пригласил японских инвесторов к реализации совместных проектов.
Владимир Путин подчеркнул, что Япония сегодня является приоритетным партнёром для сотрудничества в АТР, но выразил надежду, что это взаимодействие будет носить глобальный характер, тем более, что позитивные примеры уже есть — например, присутствие Toyota в Санкт-Петербурге.
«Настрой в российско-японских отношениях даёт основание надеяться, что объём инвестиций и объем товарооборота могут быть многократно увеличены. Хочу заверить, чтобы мы готовы обеспечить условия для благоприятных инвестиций и текущей хозяйственной деятельности японских предприятий», — заявил президент России.