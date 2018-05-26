Андрей Тарасенко: приглашаем японских инвесторов к совместным проектам

В секции, которая состоялась накануне официального запуска перекрёстного Года России в Японии и Японии в России, приняли участие около 200 человек — руководители российских и японских министерств, деловых объединений, крупного бизнеса. К диалогу присоединились главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ. Председатель совета директоров компании Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма напомнил про план сотрудничества из восьми пунктов, который премьер-министр Японии предложил президенту России в мае 2016 года. Документ насчитывает уже больше 130 проектов, многие перешли на этап реализации — например, реабилитационный центр компаний JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation.