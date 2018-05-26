Юрий Трутнев поручил придумать, как сдержать рост цен на топливо в ДФО

По информации пресс-службы полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, сейчас в макрорегионе оптовая стоимость нефтепродуктов сравнялась с розничными ценами на АЗС компаний-производителей, а в ряде случаев превысила её. Такая ситуация создаёт сложности для работы независимых трейдеров, которые обеспечивают значительную часть поставок моторного топлива в регионах Дальнего Востока. Увеличился в цене и авиационный керосин, при этом в субъектах ДФО рост цен на топливо ниже, чем в среднем по стране.