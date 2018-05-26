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Posted 26 мая 2018, 06:43

Published 26 мая 2018, 06:43

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Юрий Трутнев поручил придумать, как сдержать рост цен на топливо в ДФО

26 мая 2018, 06:43
Сюжет
Топливо
Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев следит за ситуацией с ценообразованием на моторное топливо в макрорегионе. Он поручил разработать механизм, который сохранит бесперебойность поставок, но позволит не допустить рост цен на товар.

Жители Хабаровского края, Приморья и других регионов ДФО в этом месяце отметили рост стоимости топлива. Как писало РИА «Восток-Медиа», только в апреле прирост цен оптовых закупок на бензин в России составил 10 %. В рознице картина тоже не радостная: на этой неделе в дальневосточной столице стоимость литра 92-го составила 40 рублей 30 копеек, остальных видов топлива — ещё выше.

По информации пресс-службы полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, сейчас в макрорегионе оптовая стоимость нефтепродуктов сравнялась с розничными ценами на АЗС компаний-производителей, а в ряде случаев превысила её. Такая ситуация создаёт сложности для работы независимых трейдеров, которые обеспечивают значительную часть поставок моторного топлива в регионах Дальнего Востока. Увеличился в цене и авиационный керосин, при этом в субъектах ДФО рост цен на топливо ниже, чем в среднем по стране.

Юрий Трутнев дал поручение Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службе разработать механизм, который позволит не допустить рост цен. В то же время принятые меры должны обеспечить стабильные поставки моторного топлива на Дальний Восток.

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#Новости#Хабаровский край#Экономика#Дальний Восток#Топливо#Цены на топливо#Юрий Трутнев
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