Хабаровский край ждёт нашествие кольчатого шелкопряда

Posted 28 мая 2018, 05:43
Published 28 мая 2018, 05:43
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Каждая бабочка этого вида откладывает до 500 яиц, а каждая гусеница, которая появляется из них, всего за месяц своей жизни может уничтожить до квадратного метра листвы. Вредитель всеяден, не щадит ни парковые насаждения, ни садовые деревья.
Учёный из института водных и экологических проблем ДВО РАН Дмитрий Куренщиков несколько лет ведёт учёт этого вредителя. Он утверждает, что популяция растёт в геометрической прогрессии — за год численность гусениц выросла в 100 раз.
Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», встревожены плохими новостями горожане и дачники — боятся повторения 2008 года, когда гусеницы лугового мотылька опутали паутиной улицы Хабаровска и садовые растения. Однако с кольчатым шелкопрядом ситуация сложнее — в природе у него нет врагов, не берут ни вирусы, ни бактерии, даже птицы не клюют мохнатых гусениц. Травить их тоже нечем.
Учёные нескольких институтов России и Японии сейчас занимаются разработкой нового препарата, который будет опасен исключительно для шелкопряда. Экспериментальные образцы, заражённые вирусом ядерного полиэдроза должны дать результаты в ближайшее время. Специалисты утверждают, что вирус безопасен для окружающего мира и действует только на шелкопряда. Если разработка будет удачной, в скором времени появятся препараты от напасти.