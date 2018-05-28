Хабаровский край ждёт нашествие кольчатого шелкопряда

Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», встревожены плохими новостями горожане и дачники — боятся повторения 2008 года, когда гусеницы лугового мотылька опутали паутиной улицы Хабаровска и садовые растения. Однако с кольчатым шелкопрядом ситуация сложнее — в природе у него нет врагов, не берут ни вирусы, ни бактерии, даже птицы не клюют мохнатых гусениц. Травить их тоже нечем.