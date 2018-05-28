Курц: США – ненадежный партнер для Евросоюза

В четверг, 17 мая президент США Дональд Трамп призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель не поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2» и инициировать заключение нового торгового соглашения между США и ЕС, иначе Вашингтон введет пошлины на сталь и алюминий. Министр экономики Германии заявил, что США пытаются помешать строительству «Северного потока-2», чтобы увеличить собственные поставки газа. Министр отметил, что Евросоюз будет руководствоваться своими экономическими интересами, а не интересами Вашингтона.