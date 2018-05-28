Курц: США – ненадежный партнер для Евросоюза

Posted 28 мая 2018, 13:55
Published 28 мая 2018, 13:55
Modified 1 сентября 2022, 07:37
Updated 1 сентября 2022, 07:37
По словам австрийского лидера, США становятся ненадежными для Евросоюза. Странам ЕС нужно сплотиться и сохранить единство союза, отметил Курц.
Канцлер Австрии считает, что желание Великобритании покинуть Евросоюз - «ужасная» новость, однако Лондон принял такое решение из-за того, что в Европе разразился миграционный кризис. Об этом пишет газета «Известия».
В четверг, 17 мая президент США Дональд Трамп призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель не поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2» и инициировать заключение нового торгового соглашения между США и ЕС, иначе Вашингтон введет пошлины на сталь и алюминий. Министр экономики Германии заявил, что США пытаются помешать строительству «Северного потока-2», чтобы увеличить собственные поставки газа. Министр отметил, что Евросоюз будет руководствоваться своими экономическими интересами, а не интересами Вашингтона.
Трамп сказал, что ЕС не уважает США как своего основного торгового партнера, что наносит ущерб экономике страны.