Полицейский-взяточник из Приморья богател на китайских нелегалах

По версии следствия, весной 2017 года обвиняемый предложил коммерсанту через посредника дать ему взятку в 35 тыс рублей за несоставление административных протоколов. Как оказалось, подсудимый узнал, что в проверенном им кафе и парикмахерской Уссурийска работали китайцы, не имеющие разрешительных документов.