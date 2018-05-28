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Posted 28 мая 2018, 09:40

Published 28 мая 2018, 09:40

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Полицейский-взяточник из Приморья богател на китайских нелегалах

28 мая 2018, 09:40
Сюжет
Происшествие
Расследование уголовного дела против бывшего сотрудника отдела по вопросам миграции завершилось В Уссурийске, сообщает РИА «Типограф».

Следователь СУ СКР по Приморью окончил уголовное дело бывшего старшего специалиста второго разряда отдела по вопросам миграции ОМВД по Уссурийску. Мужчину обвиняют в покушении на получение взятки, а также в совершившемся получении.

По версии следствия, весной 2017 года обвиняемый предложил коммерсанту через посредника дать ему взятку в 35 тыс рублей за несоставление административных протоколов. Как оказалось, подсудимый узнал, что в проверенном им кафе и парикмахерской Уссурийска работали китайцы, не имеющие разрешительных документов.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия при передаче денег посреднику тот был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, действия обвиняемого не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Помимо этого, тогда же он получил взятку в 170 тысяч рублей за незаконное освобождение от административной ответственности предпринимателя, также работавшего с китайскими гастарбайтерами.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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