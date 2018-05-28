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Posted 28 мая 2018, 03:03

Published 28 мая 2018, 03:03

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Полиция Приморья обеспечит безопасность 10,6 тысяч выпускников на ЕГЭ

28 мая 2018, 03:03
Сюжет
Безопасность
Полиция Приморья обеспечит безопасность на сдаче единого госэкзамена в регионе, сообщили РИА «Восток-Медиа» в УМВД по Приморскому краю.

С 28 мая по 2 июля в школах Приморья состоится государственная итоговая аттестация выпускников. В крае организованы 86 пунктов приема экзаменов. В ЕГЭ примут участие более 10,6 тысяч учащихся муниципальных и негосударственных учреждений, из которых около 9,4 тысяч — одиннадцатиклассники.

В период ЕГЭ сотрудники служб и подразделений ОВД примут все меры по охране порядка и обеспечению безопасности на прилегающих к пунктам сдачи экзаменов территориях.

За всеми пунктами закрепили сотрудников полиции, а также ответственных из числа начальников ОВД. Уже обследованы здания и внутренние помещения.

Сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали соблюдение правил эксплуатации школьного автотранспорта и перевозки детей автобусами. Проверено техническое состояние школьного автотранспорта.

Изменен единый план дислокации наружных служб полиции. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам экзаменов.

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#Новости#Общество#Безопасность#Полицейские#Образование#Результаты ЕГЭ#ЕГЭ#Полиция#Департамент образования
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