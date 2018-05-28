Полиция Приморья обеспечит безопасность 10,6 тысяч выпускников на ЕГЭ

С 28 мая по 2 июля в школах Приморья состоится государственная итоговая аттестация выпускников. В крае организованы 86 пунктов приема экзаменов. В ЕГЭ примут участие более 10,6 тысяч учащихся муниципальных и негосударственных учреждений, из которых около 9,4 тысяч — одиннадцатиклассники.