Полиция Приморья обеспечит безопасность 10,6 тысяч выпускников на ЕГЭ

Posted 28 мая 2018, 03:03
Published 28 мая 2018, 03:03
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
С 28 мая по 2 июля в школах Приморья состоится государственная итоговая аттестация выпускников. В крае организованы 86 пунктов приема экзаменов. В ЕГЭ примут участие более 10,6 тысяч учащихся муниципальных и негосударственных учреждений, из которых около 9,4 тысяч — одиннадцатиклассники.
В период ЕГЭ сотрудники служб и подразделений ОВД примут все меры по охране порядка и обеспечению безопасности на прилегающих к пунктам сдачи экзаменов территориях.
За всеми пунктами закрепили сотрудников полиции, а также ответственных из числа начальников ОВД. Уже обследованы здания и внутренние помещения.
Сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали соблюдение правил эксплуатации школьного автотранспорта и перевозки детей автобусами. Проверено техническое состояние школьного автотранспорта.
Изменен единый план дислокации наружных служб полиции. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам экзаменов.