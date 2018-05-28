В США создали гибрид человека и курицы

Цель исследования заключалась в том, чтобы узнать, есть ли у человеческих зародышей клетки-организаторы. Кроме того, ученые хотели найти ответы на вопросы, которые нельзя изучить на человеческом эмбрионе в связи с этическими ограничениями. Об этом пишут dni.ru.