В США создали гибрид человека и курицы

Posted 28 мая 2018, 16:28
Published 28 мая 2018, 16:28
Modified 1 сентября 2022, 07:37
Updated 1 сентября 2022, 07:37
Цель исследования заключалась в том, чтобы узнать, есть ли у человеческих зародышей клетки-организаторы. Кроме того, ученые хотели найти ответы на вопросы, которые нельзя изучить на человеческом эмбрионе в связи с этическими ограничениями. Об этом пишут dni.ru.
После того, как человеческие клетки были подсажены в куриный эмбрион, у зародыша сформировался второй позвоночник и нервная система, что подтвердило теорию о существовании клеток-организаторов. В дальнейшем ученые попытаются выяснить, как работают эти клетки.