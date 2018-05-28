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Posted 28 мая 2018, 16:28

Published 28 мая 2018, 16:28

Modified 1 сентября 2022, 07:37

Updated 1 сентября 2022, 07:37

В США создали гибрид человека и курицы

28 мая 2018, 16:28
Американские ученые из Рокфеллерского университета создали гибрид человека и курицы. Они вырастили из стволовых клеток человеческий эмбрион, после чего добавили его клетки в эмбрион курицы.

Цель исследования заключалась в том, чтобы узнать, есть ли у человеческих зародышей клетки-организаторы. Кроме того, ученые хотели найти ответы на вопросы, которые нельзя изучить на человеческом эмбрионе в связи с этическими ограничениями. Об этом пишут dni.ru.

После того, как человеческие клетки были подсажены в куриный эмбрион, у зародыша сформировался второй позвоночник и нервная система, что подтвердило теорию о существовании клеток-организаторов. В дальнейшем ученые попытаются выяснить, как работают эти клетки.

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