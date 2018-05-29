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Posted 29 мая 2018, 12:13

Published 29 мая 2018, 12:13

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Эксперты сообщили о крахе программы по страхованию от неурожаев

29 мая 2018, 12:13
Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и института Гайдара в совместном обзоре «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития» заявили, что выполнение государственной поддержки по страхованию от неурожаев потерпело крах.

Согласно информации специалистов, за 2017 год за услугой по страхованию обратились только 1,7% посевных площадей, - сообщает издание rns.online. В государственной программе по развитию сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы с целью борьбы с отрицательными экономическими последствиями погодных условий была разработана поддержка страхования от неурожаев. Тем не менее, она провалилась. По итогам 2017 года было застраховано только 1,8 миллионов гектаров земли, что составляет 1,7% от общего количества площадей.

Специалисты связали такой низкий показатель с поздним принятием всех нормативных актов. Также они подчеркнули, что проблема возникла еще раньше 2017 года.

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