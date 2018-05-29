Эксперты сообщили о крахе программы по страхованию от неурожаев

Согласно информации специалистов, за 2017 год за услугой по страхованию обратились только 1,7% посевных площадей, - сообщает издание rns.online. В государственной программе по развитию сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы с целью борьбы с отрицательными экономическими последствиями погодных условий была разработана поддержка страхования от неурожаев. Тем не менее, она провалилась. По итогам 2017 года было застраховано только 1,8 миллионов гектаров земли, что составляет 1,7% от общего количества площадей.