Эксперты сообщили о крахе программы по страхованию от неурожаев

Posted 29 мая 2018, 12:13
Published 29 мая 2018, 12:13
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Согласно информации специалистов, за 2017 год за услугой по страхованию обратились только 1,7% посевных площадей, - сообщает издание rns.online. В государственной программе по развитию сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы с целью борьбы с отрицательными экономическими последствиями погодных условий была разработана поддержка страхования от неурожаев. Тем не менее, она провалилась. По итогам 2017 года было застраховано только 1,8 миллионов гектаров земли, что составляет 1,7% от общего количества площадей.
Специалисты связали такой низкий показатель с поздним принятием всех нормативных актов. Также они подчеркнули, что проблема возникла еще раньше 2017 года.