О воспитании детей с родителями в Хабаровском крае поговорят в Instagram

В проекте примут участие ведущие неврологи, психологи и популярные блогеры. Видео-лекции и статьи будут размещать в профиле @detskiicentr27. В конце марафона выберут победителя среди подписавшихся на аккаунт и всех экспертов. Участников ждёт розыгрыш билетов от Persona Grata, Бутылка Клейна и Science Slam, а также книг от магазина «Ремарка», главный приз — путёвка в лагерь «Океан». По словам организаторов, такой неофициальный формат для лекций выбрали специально.