О воспитании детей с родителями в Хабаровском крае поговорят в Instagram

Posted 29 мая 2018, 05:46
Published 29 мая 2018, 05:46
Modified 17 сентября 2022, 15:08
Updated 17 сентября 2022, 15:08
В проекте примут участие ведущие неврологи, психологи и популярные блогеры. Видео-лекции и статьи будут размещать в профиле @detskiicentr27. В конце марафона выберут победителя среди подписавшихся на аккаунт и всех экспертов. Участников ждёт розыгрыш билетов от Persona Grata, Бутылка Клейна и Science Slam, а также книг от магазина «Ремарка», главный приз — путёвка в лагерь «Океан». По словам организаторов, такой неофициальный формат для лекций выбрали специально.
«Людям будет удобно посмотреть лекции в любое время и в любом месте. Им не нужно отвлекаться от своих дел. К тому же, мы можем получить обратную связь. Людям такой формат намного ближе, и особенно — подросткам», — рассказала корреспонденту агентства директор краевого центра психолого-медико-социального сопровождения Ольга Олифер.
В онлайн-лекциях специалисты поднимут вопросы об опасностях и современных трендах в воспитании. Так, генеральный директор краевого детского центра «Созвездие» Алла Волостникова расскажет о том, как собрать ребёнка в лагерь и чего стоит и не стоить бояться родителям. Важным аспектом станет работа с подростками.
«Не у всех детей хорошие родители, многим требуется помощь. Они могут страдать от домашнего насилия и плохих условий. Специалисты расскажут им, как манипулировать взрослыми и как защитить себя. Эксперты также помогут детям справиться со стрессом перед экзаменами», — отметила Ольга Олифер.
Расписание лекций опубликуют в четверг, 31 мая, на официальном профиле марафона в Instagram — @detskiicentr27.