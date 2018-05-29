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Posted 29 мая 2018, 05:46

Published 29 мая 2018, 05:46

Modified 17 сентября 2022, 15:08

Updated 17 сентября 2022, 15:08

О воспитании детей с родителями в Хабаровском крае поговорят в Instagram

29 мая 2018, 05:46
Сюжет
Марафон
В Хабаровском крае пройдёт марафон #ДетиПодЗащитой, площадкой для которого выбрали социальную сеть Instagram. В течение недели с 1 по 8 июня специалисты проведут онлайн эфиры с лекциями. Родителям расскажут об особенностях развития детей, подросткам — о том, как защитить себя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В проекте примут участие ведущие неврологи, психологи и популярные блогеры. Видео-лекции и статьи будут размещать в профиле @detskiicentr27. В конце марафона выберут победителя среди подписавшихся на аккаунт и всех экспертов. Участников ждёт розыгрыш билетов от Persona Grata, Бутылка Клейна и Science Slam, а также книг от магазина «Ремарка», главный приз — путёвка в лагерь «Океан». По словам организаторов, такой неофициальный формат для лекций выбрали специально.

«Людям будет удобно посмотреть лекции в любое время и в любом месте. Им не нужно отвлекаться от своих дел. К тому же, мы можем получить обратную связь. Людям такой формат намного ближе, и особенно — подросткам», — рассказала корреспонденту агентства директор краевого центра психолого-медико-социального сопровождения Ольга Олифер.

В онлайн-лекциях специалисты поднимут вопросы об опасностях и современных трендах в воспитании. Так, генеральный директор краевого детского центра «Созвездие» Алла Волостникова расскажет о том, как собрать ребёнка в лагерь и чего стоит и не стоить бояться родителям. Важным аспектом станет работа с подростками.

«Не у всех детей хорошие родители, многим требуется помощь. Они могут страдать от домашнего насилия и плохих условий. Специалисты расскажут им, как манипулировать взрослыми и как защитить себя. Эксперты также помогут детям справиться со стрессом перед экзаменами», — отметила Ольга Олифер.

Расписание лекций опубликуют в четверг, 31 мая, на официальном профиле марафона в Instagram — @detskiicentr27.

#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Общество#Социальные сети#Марафон#Воспитание детей#День защиты детей
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