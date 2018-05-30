Транспортные карты в Хабаровске начали продавать в киосках «Союзпечати»

Posted 30 мая 2018, 06:49
Published 30 мая 2018, 06:49
Modified 17 сентября 2022, 15:08
Updated 17 сентября 2022, 15:08
«Мы заключили контракт с "Союзпечатью", по которому она сама устанавливает стоимость транспортной карты. Конечно, для покупателя она будет стоить дороже, чем в других точках продаж. Направили предложения о реализации карт Почте России и салонам сотовой связи. Пока ответа от этих компаний не получили», — рассказал корреспонденту агентства директор Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра (ХМНИЦ) Денис Зозулинский.
Сейчас купить карту транспортную можно в 36 киосках в разных районах города. Работают точки продаж в управлении транспорта городской администрации и в офисах компании «Пять звёзд». Приобрести карты можно и у кондукторов, однако, по словам Дениса Зозулинского, спрос на такие носители значительно упал. Зато жалоб на работу валидаторов и кондукторов стало намного больше.
«Жалуются пассажиры на заявления кондукторов о том, что валидаторы не работают, что система скоро перестанет существовать, порой кондукторы попросту отказываются принимать оплату по "безналу", а иногда заявляют, что утром имеют право выбирать, как рассчитывать пассажиров. Однако и мы, и администрация города намерены развивать эту систему и устранять такие нарушения», — отметил Денис Зозулинский.
Приятным бонусом для пассажиров станут скидки. В зависимости от количества поездок на определённых маршрутах валидатор будет автоматически считывать меньший размер оплаты. В муниципальных автобусах такая функция не предусмотрена, поскольку там и так самая низкая стоимость билета. Зато поездка на городском транспорте пойдёт в счёт для получения скидки.
Сейчас терминалы есть почти в каждом коммерческом автобусе, во всех троллейбусах и трамваях. Для муниципальных автобусов закупили 110 валидаторов, их выдали перевозчикам, однако не все экипажи берут терминалы с собой и не размещают в салонах наклейки о возможности расплатиться по «безналу».
«Почему такая практика сложилась, мы не знаем и сейчас выясняем это. Всё оборудование, все наклейки мы выдали, обучение с кондукторами провели», — заявил Денис Зозулинский.
Система безналичного расчёта позволяет перевозчикам учитывать пассажиропоток и контролировать доход. И если за отказ от использования валидатора или за выдачу билета из катушки пассажиру, расплатившемуся наличными, экипаж наказать нельзя, то за выдачу двух или трёх билетов вместо одного кондуктор будет нести ответственность.
Жалобы на некорректную работу кондукторов или системы безналичного расчёта принимают в управлении транспорта городской администрации, а также в Хабаровском межотраслевом навигационно-информационном центре.
Агентство писало, что система безналичного расчёта в хабаровских автобусах начала работать с 25 декабря 2017 года. С 15 февраля терминалы появились в трамваях и троллейбусах. На нескольких автобусных маршрутах стоимость проезда для пассажиров, которые расплачиваются картой, осталось прежней — 25 рублей, те, кто привык расплачиваться наличными, отдают на рубль больше.