Транспортные карты в Хабаровске начали продавать в киосках «Союзпечати»

Сейчас терминалы есть почти в каждом коммерческом автобусе, во всех троллейбусах и трамваях. Для муниципальных автобусов закупили 110 валидаторов, их выдали перевозчикам, однако не все экипажи берут терминалы с собой и не размещают в салонах наклейки о возможности расплатиться по «безналу».