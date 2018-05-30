В Хабаровске скончался заслуженный учёный Анатолий Константинов

Posted 30 мая 2018, 07:16
Published 30 мая 2018, 07:16
Modified 1 сентября 2022, 07:37
Updated 1 сентября 2022, 07:37
«Анатолий Алексеевич — участник Великой Отечественной войны. Защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Был трижды ранен. После демобилизации вернулся в родной город, трудился на кафедре биохимии Хабаровского медицинского института, стал профессором. Его научные труды были изданы в ряде стран, а результаты исследований использовались, в том числе при подготовке космонавтов и в санаторно-курортном лечении», — сказал глава региона.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, профессор Константинов — автор сотен научных работ по медицине, десятков книг о правильном питании, дальневосточной кухне, редких лекарственных растениях. За годы научной деятельности он опубликовал больше 180 работ, в том числе пять монографий, восемь учебных пособий, 12 научно-популярных книг.
За заслуги перед городом в 1993 году Анатолию Константинову присвоили звание почётного гражданина Хабаровска. Кроме того, результаты его исследований использовали при подготовке космонавтов к полётам. Ему первому в мире удалось воспроизвести в опытных условиях геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Совместно с коллегами он смог получить диагностическую сыворотку и разработать новые приёмы лечения этой болезни. Анатолия Константинова награждали орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и Почёта, 14 медалями.