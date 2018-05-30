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Posted 30 мая 2018, 07:16

Published 30 мая 2018, 07:16

Modified 1 сентября 2022, 07:37

Updated 1 сентября 2022, 07:37

В Хабаровске скончался заслуженный учёный Анатолий Константинов

30 мая 2018, 07:16
Почётный гражданин Хабаровска, заслуженный деятель науки России Анатолий Константинов скончался на 96-м году жизни. Губернатор края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования родственникам и близким выдающегося дальневосточника.

«Анатолий Алексеевич — участник Великой Отечественной войны. Защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Был трижды ранен. После демобилизации вернулся в родной город, трудился на кафедре биохимии Хабаровского медицинского института, стал профессором. Его научные труды были изданы в ряде стран, а результаты исследований использовались, в том числе при подготовке космонавтов и в санаторно-курортном лечении», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, профессор Константинов — автор сотен научных работ по медицине, десятков книг о правильном питании, дальневосточной кухне, редких лекарственных растениях. За годы научной деятельности он опубликовал больше 180 работ, в том числе пять монографий, восемь учебных пособий, 12 научно-популярных книг.

За заслуги перед городом в 1993 году Анатолию Константинову присвоили звание почётного гражданина Хабаровска. Кроме того, результаты его исследований использовали при подготовке космонавтов к полётам. Ему первому в мире удалось воспроизвести в опытных условиях геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Совместно с коллегами он смог получить диагностическую сыворотку и разработать новые приёмы лечения этой болезни. Анатолия Константинова награждали орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и Почёта, 14 медалями.

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