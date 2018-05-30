В Хабаровске скончался заслуженный учёный Анатолий Константинов

«Анатолий Алексеевич — участник Великой Отечественной войны. Защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Был трижды ранен. После демобилизации вернулся в родной город, трудился на кафедре биохимии Хабаровского медицинского института, стал профессором. Его научные труды были изданы в ряде стран, а результаты исследований использовались, в том числе при подготовке космонавтов и в санаторно-курортном лечении», — сказал глава региона.