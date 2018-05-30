В Приморье таинственно исчез 11-летний мальчик

По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 7 часов утра в среду, 30 мая. С просьбой оказать содействие в поисках обратились полицейские. Мальчик 2007 года рождения, проживающий в селе Пухово Анучинского муниципального района, ушёл из дома за день до этого и не вернулся.