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Posted 30 мая 2018, 02:40

Published 30 мая 2018, 02:40

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

В Приморье таинственно исчез 11-летний мальчик

30 мая 2018, 02:40
В Приморье в селе Пухово пропал ребёнок. Одиннадцатилетний мальчик ушёл из дома утром во вторник, 29 мая. О его местонахождении до сих пор ничего не известно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 7 часов утра в среду, 30 мая. С просьбой оказать содействие в поисках обратились полицейские. Мальчик 2007 года рождения, проживающий в селе Пухово Анучинского муниципального района, ушёл из дома за день до этого и не вернулся.

Сегодня в девять часов утра пожарное подразделение 5-го отряда федеральной противопожарной службы города Арсеньева, а также пожарное подразделение 29-го отряда противопожарной службы отправились к месту предполагаемой пропажи ребёнка. В общей сложности речь идёт о 18 специалистах.

Спустя ещё два часа на поиски ребёнка выдвинулась поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда городского округа Спасск-Дальний.

В общей сложности отыскать ребёнка пытаются 48 человек с привлечением семи единиц техники. Однако пока безрезультатно.

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