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Posted 30 мая 2018, 17:36

Published 30 мая 2018, 17:36

Modified 1 сентября 2022, 07:37

Updated 1 сентября 2022, 07:37

В Забайкальском крае горел вертолет Ми-2

30 мая 2018, 17:36
Сюжет
Происшествие
В Карымском районе с экранов радаров исчез вертолет Ми-2. Выяснилось, что он загорелся.

Пилот вынужден был совершить жесткую посадку. На борту вертолета находились три человека, пишут dni.ru. Никто из них не пострадал.

#Новости#Происшествие
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