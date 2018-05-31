Хабаровчанин отсудил деньги у больницы за неправильный диагноз

Posted 31 мая 2018, 00:08
Published 31 мая 2018, 00:08
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
К врачам хабаровчанин обратился с жалобами на боль в желудке. Несмотря на неоднократные госпитализации, ему не смогли установить правильный диагноз, лечение не помогало, поэтому мужчина покинул стационар и обратился в коммерческую клинику. По результатам обследования медики установили, что диагноз, поставленный врачами городской больницы — отравление суррогатами алкоголя, ожог выходного отдела желудка — являлся неверным. На самом деле молодой мужчина мучился от боли из-за посттравматической диафрагмальной грыжи с выпадением желудка в плевральную область. Пациента госпитализировали и прооперировали.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, мужчина обратился в суд. Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу и установили, что работники городской больницы допустили ошибки при оказании медицинской помощи. Это привело к поздней диагностике заболевания и несвоевременному лечению, появились предпосылки к развитию осложнений, угрожающих жизни пациента. Однако благодаря операции неблагоприятных последствий не произошло, поэтому эксперты не смогли определить степень тяжести вреда здоровью.
Основываясь на экспертном заключении, суд первой инстанции отказал хабаровчанину в удовлетворении исковых требований и взыскал с него расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы. С таким решением мужчина и прокурор не согласились и подали апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда отменила решение первой инстанции и удовлетворила требования о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Погашение расходов по проведению судебной экспертизы возложили на медицинское учреждение.