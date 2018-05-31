Хабаровчанин отсудил деньги у больницы за неправильный диагноз

К врачам хабаровчанин обратился с жалобами на боль в желудке. Несмотря на неоднократные госпитализации, ему не смогли установить правильный диагноз, лечение не помогало, поэтому мужчина покинул стационар и обратился в коммерческую клинику. По результатам обследования медики установили, что диагноз, поставленный врачами городской больницы — отравление суррогатами алкоголя, ожог выходного отдела желудка — являлся неверным. На самом деле молодой мужчина мучился от боли из-за посттравматической диафрагмальной грыжи с выпадением желудка в плевральную область. Пациента госпитализировали и прооперировали.