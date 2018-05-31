Молодой приморец развлекался, вызывая полицию на дом

Так, в дежурные сутки сотрудники полиции Партизанска не раз выезжали по адресу, указанному гражданином по телефону. Однако, когда сотрудники ППС прибывали на место, заявитель сообщал, что полицейских не вызывал. После этого он не унимался, а продолжал звонить в дежурную часть.