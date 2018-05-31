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Posted 31 мая 2018, 01:44

Published 31 мая 2018, 01:44

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

Молодой приморец развлекался, вызывая полицию на дом

31 мая 2018, 01:44
Сюжет
Происшествие
Приморца наказали за заведомо ложный вызов полиции, сообщили РИА «Восток-Медиа» в УМВД по Приморью.

Каждые сутки полицейские получают сотни звонков от граждан. Нередко линию забивают любители пошутить.

Так, в дежурные сутки сотрудники полиции Партизанска не раз выезжали по адресу, указанному гражданином по телефону. Однако, когда сотрудники ППС прибывали на место, заявитель сообщал, что полицейских не вызывал. После этого он не унимался, а продолжал звонить в дежурную часть.

Личность шутника удалось установить. 25-летний житель привлечен к ответственности по административной статье. Кроме того, на приморца составили материалы за нарушение тишины и покоя граждан, которые переданы на рассмотрение в административную комиссию.

Полиция напоминает: ложные заявления в органы внутренних дел влекут ответственность в рамках уголовного и административного законодательства. По КоАП, заведомо ложный вызов полиции влечет штраф от 1 000 до 1 500 рублей.

Кроме того, граждане, без повода звонящие в дежурные части ОВД, должны помнить, что когда они, развлекаясь, занимают линию, человек, действительно нуждающийся в помощи полиции, может не дозвониться и попасть в серьезную беду.

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