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Posted 31 мая 2018, 02:50

Published 31 мая 2018, 02:50

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Низкий уровень рек не пускает теплоходы в сёла Хабаровского района

31 мая 2018, 02:50
Сюжет
Минтранс
Жителей сёл Победа и Новокуровка в Хабаровском крае будут доставлять в населённые пункты вертолётом. Из-за низкого уровня рек Тунгуска и Кур теплоходы не могут выйти в рейс, поэтому возить людей, грузы, пенсии и почту будут на воздушных судах.

Рейс в Победу и Винокуровку авиакомпания «Восток» выполнит 1 июня. Борт будет полностью загружен: в населённые пункты доставят 15 пассажиров, почту и пенсии. Вылет станет вторым в этом году. Решение о привлечении авиации для транспортного сообщения приняли в краевом министерстве промышленности и транспорта.

Ещё в начале мая, когда для речных судов «Заря» должна была начаться навигация, зампред регионального правительства, министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин поручил в кратчайшие сроки организовать рейсы в Победу и Новокуровку. Если уровень рек останется низким, вертолёты продолжат наведываться в эти населённые пункты.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства внутренней политики и информации, в плановом режиме вертолёты летают в Победу и Новокуровку только в периоды распутицы — в апреле и ноябре, когда нет другого транспортного сообщения. В прошлом году «Восток» выполнил 16 авиарейсов в эти сёла, перевезли 377 пассажиров, тонны почты и грузов. Правительство Хабаровского края относит данный маршрут к социально-значимому, поэтому возмещает перевозчику затраты.

Новокуровка расположена на левом берегу реки Кур, село Победа — на правом берегу. В населённых пунктах проживают 340 и 706 жителей соответственно. Зимой транспортное сообщение налаживают по ледовой переправе, летом — по реке.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровский район#Минтранс#Вертолётная авиация#Река
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