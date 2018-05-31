Низкий уровень рек не пускает теплоходы в сёла Хабаровского района

Как сообщает пресс-служба краевого министерства внутренней политики и информации, в плановом режиме вертолёты летают в Победу и Новокуровку только в периоды распутицы — в апреле и ноябре, когда нет другого транспортного сообщения. В прошлом году «Восток» выполнил 16 авиарейсов в эти сёла, перевезли 377 пассажиров, тонны почты и грузов. Правительство Хабаровского края относит данный маршрут к социально-значимому, поэтому возмещает перевозчику затраты.