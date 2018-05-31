Низкий уровень рек не пускает теплоходы в сёла Хабаровского района

Posted 31 мая 2018, 02:50
Published 31 мая 2018, 02:50
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Рейс в Победу и Винокуровку авиакомпания «Восток» выполнит 1 июня. Борт будет полностью загружен: в населённые пункты доставят 15 пассажиров, почту и пенсии. Вылет станет вторым в этом году. Решение о привлечении авиации для транспортного сообщения приняли в краевом министерстве промышленности и транспорта.
Ещё в начале мая, когда для речных судов «Заря» должна была начаться навигация, зампред регионального правительства, министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин поручил в кратчайшие сроки организовать рейсы в Победу и Новокуровку. Если уровень рек останется низким, вертолёты продолжат наведываться в эти населённые пункты.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства внутренней политики и информации, в плановом режиме вертолёты летают в Победу и Новокуровку только в периоды распутицы — в апреле и ноябре, когда нет другого транспортного сообщения. В прошлом году «Восток» выполнил 16 авиарейсов в эти сёла, перевезли 377 пассажиров, тонны почты и грузов. Правительство Хабаровского края относит данный маршрут к социально-значимому, поэтому возмещает перевозчику затраты.
Новокуровка расположена на левом берегу реки Кур, село Победа — на правом берегу. В населённых пунктах проживают 340 и 706 жителей соответственно. Зимой транспортное сообщение налаживают по ледовой переправе, летом — по реке.