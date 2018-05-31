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Posted 31 мая 2018, 05:43

Published 31 мая 2018, 05:43

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Сахалинцам доступен скоростной мобильный интернет в стандарте 4G

31 мая 2018, 05:43
Tele2 приглашает жителей острова в салоны связи за SIM-картами с поддержкой технологии

Чтобы пользоваться скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G сахалинским абонентам необходимо заменить SIM-карту в смартфоне, напоминает альтернативный оператор мобильной связи.

Сегодня сахалинцы достаточно часто обращаются в салоны связи для замены SIM-карты. Доля таких обращений в общем объёме растёт. Массовая замена старых SIM-карт на новые с поддержкой сетей LTE связана с запуском в мае технологии 4G в регионе. Проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G, можно и без визита в салон связи, с помощью простой команды *156# и клавиша вызова. Другие популярные причины обращений в салоны – уточнение информации о тарифах и услугах, покупка оборудования, перенос номера другого оператора в сеть Tele2.

В случае, если SIM-карта абонента не поддерживает 4G, необходимо обратиться для замены в любой удобный салон связи Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно, при предъявлении паспорта абонента. Ознакомиться с полным списком адресов салонов можно по номеру 638 или на сайте tele2.ru.

Чтобы воспользоваться скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии. Информация о том, поддерживает ли устройство возможности 4G, обычно указывается на упаковке или в инструкции. В разделе настроек «Тип сети» телефона нужно выбрать сеть 4G/LTE в качестве предпочтительной. В салонах связи и интернет-магазине оператор предлагает клиентам разные модели 4G-смартфонов.

Если абонент пользуется смартфоном с поддержкой двух или более SIM-карт, то для качественной работы мобильного интернета SIM-карту Tele2 необходимо установить в основной слот, который поддерживает стандарт 4G. Помощь в настройке смартфонов клиентам окажут продавцы-консультанты в салонах связи Tele2.

«На Сахалине увеличивается число абонентов, активно использующих мобильный интернет. Мы видим, как растёт интернет-трафик в сетях 4G в регионе. Технология четвёртого поколения даёт пользователям большие возможности: лучше качество видео, быстрее работают приложения на телефоне, загружаются файлы. Чтобы оценить все преимущества нового стандарта связи, мы приглашаем сахалинцев в наши салоны для замены SIM-карты», – рассказала и. о. директора сахалинского филиала Tele2 Мария Лыкова.

Сеть 4G в Сахалинской области Tele2 запустила в мае. Высокоскоростной мобильный интернет доступен абонентам компании в Южно-Сахалинске, Синегорске, Санаторном, Дальнем, Луговом, Новотроицком, Березняках, Корсакове и Холмске.

#Новости#Общество#Дальний Восток
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