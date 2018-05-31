Сахалинцам доступен скоростной мобильный интернет в стандарте 4G

Сегодня сахалинцы достаточно часто обращаются в салоны связи для замены SIM-карты. Доля таких обращений в общем объёме растёт. Массовая замена старых SIM-карт на новые с поддержкой сетей LTE связана с запуском в мае технологии 4G в регионе. Проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G, можно и без визита в салон связи, с помощью простой команды *156# и клавиша вызова. Другие популярные причины обращений в салоны – уточнение информации о тарифах и услугах, покупка оборудования, перенос номера другого оператора в сеть Tele2.