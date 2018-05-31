Сахалинцам доступен скоростной мобильный интернет в стандарте 4G

Posted 31 мая 2018, 05:43
Published 31 мая 2018, 05:43
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Чтобы пользоваться скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G сахалинским абонентам необходимо заменить SIM-карту в смартфоне, напоминает альтернативный оператор мобильной связи.
Сегодня сахалинцы достаточно часто обращаются в салоны связи для замены SIM-карты. Доля таких обращений в общем объёме растёт. Массовая замена старых SIM-карт на новые с поддержкой сетей LTE связана с запуском в мае технологии 4G в регионе. Проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G, можно и без визита в салон связи, с помощью простой команды *156# и клавиша вызова. Другие популярные причины обращений в салоны – уточнение информации о тарифах и услугах, покупка оборудования, перенос номера другого оператора в сеть Tele2.
В случае, если SIM-карта абонента не поддерживает 4G, необходимо обратиться для замены в любой удобный салон связи Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно, при предъявлении паспорта абонента. Ознакомиться с полным списком адресов салонов можно по номеру 638 или на сайте tele2.ru.
Чтобы воспользоваться скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии. Информация о том, поддерживает ли устройство возможности 4G, обычно указывается на упаковке или в инструкции. В разделе настроек «Тип сети» телефона нужно выбрать сеть 4G/LTE в качестве предпочтительной. В салонах связи и интернет-магазине оператор предлагает клиентам разные модели 4G-смартфонов.
Если абонент пользуется смартфоном с поддержкой двух или более SIM-карт, то для качественной работы мобильного интернета SIM-карту Tele2 необходимо установить в основной слот, который поддерживает стандарт 4G. Помощь в настройке смартфонов клиентам окажут продавцы-консультанты в салонах связи Tele2.
«На Сахалине увеличивается число абонентов, активно использующих мобильный интернет. Мы видим, как растёт интернет-трафик в сетях 4G в регионе. Технология четвёртого поколения даёт пользователям большие возможности: лучше качество видео, быстрее работают приложения на телефоне, загружаются файлы. Чтобы оценить все преимущества нового стандарта связи, мы приглашаем сахалинцев в наши салоны для замены SIM-карты», – рассказала и. о. директора сахалинского филиала Tele2 Мария Лыкова.
Сеть 4G в Сахалинской области Tele2 запустила в мае. Высокоскоростной мобильный интернет доступен абонентам компании в Южно-Сахалинске, Синегорске, Санаторном, Дальнем, Луговом, Новотроицком, Березняках, Корсакове и Холмске.