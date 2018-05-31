Транспортный налог в Приморье станет справедливее

В действующей редакции закона ставка налога составляет 60 рублей при мощности двигателя до 100 л.с. Предложенные поправки дифференцируют налоговую ставку на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, выделив в отдельную категорию катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 50 л.с (36,77кВт) включительно. Ставка на такой водный транспорт в новой редакции закона не превысит 30 рублей.