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Posted 31 мая 2018, 07:18

Published 31 мая 2018, 07:18

Modified 1 сентября 2022, 03:35

Updated 1 сентября 2022, 03:35

Транспортный налог в Приморье станет справедливее

31 мая 2018, 07:18
Снижение ставки транспортного налога на моторные лодки, катера и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 50 л.с. обсудили в первом чтении депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Об этом РИА «Восток-Медиа» рассказали в краевом парламенте.

С законодательной инициативой выступили парламентарии Сергей Слепченко и Игорь Чемерис.

Необходимость изменений продиктована тем, что приморский период навигации для маломерного водного транспорта достаточно короткий — в пределах полугода. При сравнимых обстоятельствах владельцы легкового автомобильного транспорта, например, имеют возможность использовать его круглогодично, в то время как налоговые ставки на автомобильный транспорт ниже.

В действующей редакции закона ставка налога составляет 60 рублей при мощности двигателя до 100 л.с. Предложенные поправки дифференцируют налоговую ставку на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, выделив в отдельную категорию катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 50 л.с (36,77кВт) включительно. Ставка на такой водный транспорт в новой редакции закона не превысит 30 рублей.

Представляя законопроект, один его авторов руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края Сергей Слепченко отметил, что такой подход позволит справедливее распределить налоговую нагрузку на жителей Приморского края, владеющих водным транспортом.

Председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян также пояснил, что законопроект прошел предварительное обсуждение в комитете.

Проект закона принят в первом чтении.

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#Новости#Общество#Законодательное собрание ПК
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