Транспортный налог в Приморье станет справедливее

Posted 31 мая 2018, 07:18
Published 31 мая 2018, 07:18
Modified 1 сентября 2022, 03:35
Updated 1 сентября 2022, 03:35
С законодательной инициативой выступили парламентарии Сергей Слепченко и Игорь Чемерис.
Необходимость изменений продиктована тем, что приморский период навигации для маломерного водного транспорта достаточно короткий — в пределах полугода. При сравнимых обстоятельствах владельцы легкового автомобильного транспорта, например, имеют возможность использовать его круглогодично, в то время как налоговые ставки на автомобильный транспорт ниже.
В действующей редакции закона ставка налога составляет 60 рублей при мощности двигателя до 100 л.с. Предложенные поправки дифференцируют налоговую ставку на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, выделив в отдельную категорию катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 50 л.с (36,77кВт) включительно. Ставка на такой водный транспорт в новой редакции закона не превысит 30 рублей.
Представляя законопроект, один его авторов руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края Сергей Слепченко отметил, что такой подход позволит справедливее распределить налоговую нагрузку на жителей Приморского края, владеющих водным транспортом.
Председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян также пояснил, что законопроект прошел предварительное обсуждение в комитете.
Проект закона принят в первом чтении.