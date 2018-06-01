Американцы стали меньше пользоваться Facebook

Posted 1 июня 2018, 14:47
Published 1 июня 2018, 14:47
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Компания Alexa опубликовала рейтинг, согласно которому интернет-пользователи проводят на Reddit более 15-ти минут в день, в то время как на Facebook только 11. Последнюю строчку пятерки лидеров занял Amazon, так как люди проводят на нем в среднем по семь с половиной минут. Первая и вторая позиции достались Google и ее дочерней компании Youtube, - сообщает газета «Известия» 1 июня.
Тем не менее, в мировом рейтинге Facebook все же остается на третьем месте.
В марте этого года появилась информация, что во время выборов президента США в 2016 году компания Cambridge Analytica, которая работала с нынешним президентом Дональдом Трампом, занималась противозаконным сбором информации более чем 50-ти миллионов аккаунтов в Facebook. Это было сделано с целью разработки алгоритма для анализа политических предпочтений американцев.
Администрация Facebook сообщила, что утечка данных это ошибка.
16 мая 2018 года Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали проверку английской компании Cambridge Analytica.