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Posted 1 июня 2018, 14:47

Published 1 июня 2018, 14:47

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Американцы стали меньше пользоваться Facebook

1 июня 2018, 14:47
Социальная сеть Facebook покинула третью строчку самых востребованных сайтов в США. Теперь ее место занял Reddit.

Компания Alexa опубликовала рейтинг, согласно которому интернет-пользователи проводят на Reddit более 15-ти минут в день, в то время как на Facebook только 11. Последнюю строчку пятерки лидеров занял Amazon, так как люди проводят на нем в среднем по семь с половиной минут. Первая и вторая позиции достались Google и ее дочерней компании Youtube, - сообщает газета «Известия» 1 июня.

Тем не менее, в мировом рейтинге Facebook все же остается на третьем месте.

В марте этого года появилась информация, что во время выборов президента США в 2016 году компания Cambridge Analytica, которая работала с нынешним президентом Дональдом Трампом, занималась противозаконным сбором информации более чем 50-ти миллионов аккаунтов в Facebook. Это было сделано с целью разработки алгоритма для анализа политических предпочтений американцев.

Администрация Facebook сообщила, что утечка данных это ошибка.

16 мая 2018 года Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали проверку английской компании Cambridge Analytica.

#Новости#Общество
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