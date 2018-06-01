Американцы стали меньше пользоваться Facebook

Компания Alexa опубликовала рейтинг, согласно которому интернет-пользователи проводят на Reddit более 15-ти минут в день, в то время как на Facebook только 11. Последнюю строчку пятерки лидеров занял Amazon, так как люди проводят на нем в среднем по семь с половиной минут. Первая и вторая позиции достались Google и ее дочерней компании Youtube, - сообщает газета «Известия» 1 июня.