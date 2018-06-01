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Posted 1 июня 2018, 14:38

Published 1 июня 2018, 14:38

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

ФАС завела дело на ВТБ

1 июня 2018, 14:38
В отношении банка ВТБ возбуждено административное дело. Инициатором разбирательств стала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с отказом банка предоставить информацию о некоторых компаний-поставщиков РЖД ведомству.

В ФАС подозревают ряд предприятий-поставщиков РЖД в нарушении закона при совершении государственных закупок, сообщает издание rns.online. Кроме этого, ВТБ-банка отказал ведомству в передаче IP-адресов клиентов.

Дело против ВТБ возбуждено по статье 25 ч.1 Закона о защите конкуренции. Для юридических лиц отказ от предоставления информации в ФАС наказывается штрафом от 50 до 500 тысяч рублей.

Пресс-служба банка ВТБ рассказала, что уведомление от ФАС к ним не поступало.

Федеральная антимонопольная служба направила запрос банку 26 февраля 2018 года. В документе указывалось на необходимость предоставить информацию о компаниях «Глобалсвязь», «Желснабресурс», «Монтажстрой», «Полимерпласт», «Стройимпульс», «Торговый дом «Новелил»», «Транссвязьпоставка», «ТД Форум». В отношении семи компаний из списка было возбуждено дело о несоответствии антимонопольному законодательству РФ в ходе закупок для РЖД.

Кроме этого в ФАС уточнили, что банк ВТБ не предоставил запрашиваемые сведения в полном объеме. Не были переданы данные о банковских операциях, сведения об IP-адресах, а также MAC-адресах компаний.

Отказ передачи данных может быть обусловлен тем, что ФАС не относится к органам государственной власти, которые имеют право получать информацию, отнесенную к банковской тайне. Тем не менее, в ведомстве отметили, что это требовалось для выяснения обстоятельств по ранее открытому делу.

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