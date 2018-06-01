ФАС завела дело на ВТБ

Отказ передачи данных может быть обусловлен тем, что ФАС не относится к органам государственной власти, которые имеют право получать информацию, отнесенную к банковской тайне. Тем не менее, в ведомстве отметили, что это требовалось для выяснения обстоятельств по ранее открытому делу.