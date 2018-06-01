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Posted 1 июня 2018, 03:49

Published 1 июня 2018, 03:49

Modified 1 сентября 2022, 03:35

Updated 1 сентября 2022, 03:35

Кредитная карта Сбербанка поможет футбольным болельщикам

1 июня 2018, 03:49
Её владельцы получат повышенные бонусы на покупки в спортивных магазинах

Сбербанк в партнёрстве с Visa запустил кредитную карту Visa с повышенными бонусами к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Карта будет предлагаться в рамках акции с 16 мая по 31 июля 2018 года.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 компания Visa, всемирный партнёр FIFA в категории «платёжные услуги», предоставила Сбербанку эксклюзивное право на выпуск карт Visa с дизайном талисмана первенства планеты – волком Забивака™ на территории Российской Федерации.

По карте начисляется 20 % бонусов на покупки в спортивных магазинах и 5 % – на оплату счетов в кафе и ресторанах. Повышенные бонусы будут начисляться по операциям, совершенным до 31.12.2018 в торговых точках указанных категорий по всему миру.

Ставки по кредитной карте Visa Сбербанка составляют 23,9 % в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9 % – для остальных клиентов. При оформлении карты предоставляется бесплатная услуга «Мобильный банк» с СМС информированием обо всех операциях по карте, а клиенты с предодобренным предложением могут оформить карту с бесплатным обслуживанием на весь период действия карты.

«В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ мы ожидаем рост интереса к спорту, поэтому запустили карты с повышенными бонусами на покупки в спортивных магазинах, а также на оплату кафе и ресторанов. Мы предлагаем карты ограниченной серии с уникальным дизайном с изображением талисмана чемпионата мира по футболу FIFA™ – волка Забиваки™, – рассказал исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалёв.

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