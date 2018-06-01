Кредитная карта Сбербанка поможет футбольным болельщикам

«В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ мы ожидаем рост интереса к спорту, поэтому запустили карты с повышенными бонусами на покупки в спортивных магазинах, а также на оплату кафе и ресторанов. Мы предлагаем карты ограниченной серии с уникальным дизайном с изображением талисмана чемпионата мира по футболу FIFA™ – волка Забиваки™, – рассказал исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалёв.