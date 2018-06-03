РДС-Восток в Хабаровске: всё те же на пьедестале и неудавшееся дрифт-такси

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В дальневосточной столице 2 июня состоялся второй этап ежегодного турнира по экстремальному автоспорту РДС-Восток. Лучшие дрифтеры из Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв выявляли лучшего в управляемом заносе на парковке арены «Ерофей», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По итогам состязаний все три призовых места, а также кубок лидеров командного зачёта снова уехали во Владивосток. Информагентство писало, что в этом году организаторы РДС-Восток переформатировали турнир: теперь на каждый этап отводится всего один день. Поклонников дрифта в Хабаровске с утра ожидали яркие впечатления: тренировки стартовали в 10 часов утра, а уже в 11:30 объявили о начале квалификации. Во время разогрева несколько пилотов успели подправить тюнинг своих болидов о бетонное ограждение трассы: непривычная линия проезда и разворота, а также резкий угол постановки дали о себе знать. «Главная цель наших соревнований — подарить незабываемое зрелище зрителям. В частности, поэтому ежегодно мы усложняем рисунок трассы, меняем конфигурацию и задание пилотам. Чтобы набрать максимум очков, нужно проехать без ошибок — требуется всё мастерство и опыт. Чуть сбавил внимание — и уже авария», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный судья РДС-Восток Дмитрий Семенюк. Квалификационные заезды тансо прошли практически без эксцессов: разве что приморец Хамран Мержоев не удержал машину, развернулся на 360 и в итоге провалил своё выступление, не попав в топ-16. За бортом остался и хабаровчанин Евгений Солоненко — его не слишком высокие оценки преградили гонщику путь в парные выступления. А вот сокомандница Жени — жительница Владивостока Лера Маковозова показала, что не бездельничала в промежутке между этапами. Дебютантка 2017 года существенно прибавила в мастерстве и прошла квалификацию с неплохим результатом: свыше 80 баллов. В последний вагон топ-16 запрыгнул и Егор Шумилкин. Представитель Хабаровска вновь героически решал проблемы с автомобилями — один сломался, второй оказался не настроен, времени не хватало. Судейская бригада разрешила дрифтеру одну попытку тансо — и гонщик успел выступить. С показателем в 83 с небольшим балла Егор пошёл в топ-16. Лидерами в турнирной таблице опять стали приморцы: Константин Авшаров показал лучший результат с первой попытки тансо, ненамного от него отстали Максим Седых и Алексей Линьков. Результаты первых заездов цуйсо определили: за кубок победителя второго этапа РДС-Восток будут сражаться представители Владивостока, Находки и Дальнегорска. Хабаровск и Камчатка остались за бортом. Егора Шумилкина подставила так и не настроенная до конца Nissan Silvia S14 — на решающем развороте болид отказался ехать на требуемой скорости и безнадёжно отстал от оппонента Алексея Линькова. Приморчанка Екатерина Седых без труда расправилась с камчадалом Сергеем Жикривецким: дебютанту не хватило ни мощности автомобиля, ни опыта, чтобы выступать на равных с титулованной гонщицей. В топ-8, кроме владивостокцев, вышел представитель Дальнегорска Олег Денисевич и гость из Находки — новичок Егор Скрипников. Казалось, основная борьба развернётся между семьёй Седых и Константином Авшаровым: эти пилоты постоянно соперничают за звание лидера. Но Костя не добрался даже до полуфинала. В парных выступлениях с разницей всего в полтора балла он уступил Екатерине Седых. Денисевич потерял шанс на дальнейшую борьбу из-за глупой аварии. А вот Егор Скрипников показал довольно неплохой результат, сумев в итоге стать четвёртым — битву за бронзу он проиграл Алексею Линькову. Аукцион «Дрифт-такси», ставший традиционным развлечением для поклонников РДС-Восток, в этом году преподнёс организаторам и зрителям неприятный сюрприз. Хабаровчанин, сделавший максимальную ставку в 25 тысяч рублей, смог проехать всего один круг. Болид Павла Киселёва, которому выпало стать «таксистом», вышел из строя. Поскольку замены дрифтеру не нашлось, организаторы не стали брать с азартного зрителя деньги. «По условиям «Дрифт-такси», победитель получает право проехать на пассажирском сидении два круга. Тут не получилось. Считаем справедливым не брать деньги за половину впечатлений», — отметил Дмитрий Семенюк. Финал второго этапа РДС-Восток стал одновременно ожидаемым и непредсказуемым. На вершину пьедестала вновь претендовали двое лучших — приморцы Катя и Максим Седых. В первом этапе этого сезона турнирная расстановка сложилась так же. Но, если на трассе «Приморского кольца» муж всё же сумел одержать победу под дождём, то на арене «Ерофей» летняя жара явно была на стороне жены. Екатерина Седых пусть на чуть-чуть, но всё же опередила супруга и сокомандника по оценкам, справедливо забрав кубок победителя. «Всегда побеждает кто-то один. Можно быть каким угодно мастером, но кому-то всегда везёт больше. В прошлый раз Макс был лучше, сейчас я», — отметила гонщица. Кроме золотой и серебряной медалей, чета Седых забрала с собой и кубок победителя в командном зачёте. «Великолепная четвёрка» стала бесспорным лидером. Следующий этап РДС-Восток в этом году состоится в Благовещенске — большой дрифт впервые приедет в Амурскую область 23 июня. Соревнования пройдут на местном картодроме. После небольших каникул организаторы проведут этап в Приморье. А Хабаровск впервые станет площадкой финала и закрытия сезона — запах жжёной резины и клубы дыма на арене «Ерофей» вновь появятся 2 сентября. Материалы по теме Приморцы выбили хабаровчан из борьбы за кубок второго этапа РДС-Восток