В приморском посёлке Пластун пожарные спасли женщину из горящего дома

«В связи с этим было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. При проведении разведки было установлено, что в комнате горят: мебель и техника. Из задымлённого помещения пожарные при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух хозяйку дома. Помощь врачей спасённой не потребовалась», — рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Приморскому краю.