В приморском посёлке Пластун пожарные спасли женщину из горящего дома

Posted 3 июня 2018, 06:23
Published 3 июня 2018, 06:23
Modified 1 сентября 2022, 07:38
Updated 1 сентября 2022, 07:38
Информация о пожаре на улице Комсомольской посёлка Пластун поступила на пульт пожарной охраны Тернейского района вечером 2 июня. На месте оказалось, что горит одноэтажный кирпичный частный дом: из окна, входной двери и чердака шёл дым.
«В связи с этим было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. При проведении разведки было установлено, что в комнате горят: мебель и техника. Из задымлённого помещения пожарные при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух хозяйку дома. Помощь врачей спасённой не потребовалась», — рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Приморскому краю.
На полную ликвидацию пожара потребовалось около 20 минут: с огнём боролись шесть человек личного состава и две единицы техники. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.