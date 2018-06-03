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Posted 3 июня 2018, 06:23

Published 3 июня 2018, 06:23

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

В приморском посёлке Пластун пожарные спасли женщину из горящего дома

3 июня 2018, 06:23
Сюжет
Пожар
В Тернейском районе Приморье хозяйка деревянного дома едва не погибла в огне. Её в задымлённом помещении нашли пожарные.

Информация о пожаре на улице Комсомольской посёлка Пластун поступила на пульт пожарной охраны Тернейского района вечером 2 июня. На месте оказалось, что горит одноэтажный кирпичный частный дом: из окна, входной двери и чердака шёл дым.

«В связи с этим было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. При проведении разведки было установлено, что в комнате горят: мебель и техника. Из задымлённого помещения пожарные при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух хозяйку дома. Помощь врачей спасённой не потребовалась», — рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Приморскому краю.

На полную ликвидацию пожара потребовалось около 20 минут: с огнём боролись шесть человек личного состава и две единицы техники. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

#Новости#Пожар#Происшествие#ГУ МЧС
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