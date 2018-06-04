Депутаты Приморья порадовались успехам в решении проблем сиротства

«Всем воспитанникам детского центра хочу пожелать добра, счастья, важно, чтобы у вас на жизненном пути было как можно больше настоящих друзей, на которых можно положиться, с которыми можно разделить и радость и горечь, — сказал заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко. — Я уверен, что те люди, которые сегодня работают в арсеньевском центре, большие друзья детей. Отрадно, что с каждым годом становится все меньше детей, которые живут вне семьи на попечении государства. Когда депутаты Законодательного Собрания приезжали в этот детский дом, здесь было более 70 детей, а сегодня уже 28 воспитанников. Это говорит о том, что мы на верном пути в решении вопросов сиротства».