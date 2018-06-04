Депутаты Приморья порадовались успехам в решении проблем сиротства

Posted 4 июня 2018, 02:25
Published 4 июня 2018, 02:25
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Еще в конце 2016 года депутаты Законодательного Собрания взяли шефство над двумя детдомами. Они регулярно бывают здесь — привозят подарки, стараются помочь в житейских проблемах.
Спикер Законодательного Собрания Александр Ролик, зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике Александр Бехтер, зампредседателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, зампредседателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Петухов, глава Спасска Вячеслав Квон, представители межрайонного подразделения МВД поздравили воспитанников спасского Центра с днем защиты детей.
«Этот день посвящен вам, дорогие ребята. Подрастающее поколение — наше богатство и наше будущее. А задача органов власти, общественных организаций, педагогов и нас, депутатов — ваших шефов — сделать ваше детство счастливым, окружить вас заботой и вниманием, подготовить к самостоятельной взрослой жизни», — подчеркнул спикер краевого парламента.
Самые добрые слова депутаты также адресовали сотрудникам Центра.
Сегодня в спасском Центре содействия семейному устройству живут 48 воспитанников от 3 от 18 лет. Почти все — школьники. На базе центра работают кружки «Радуга», «Художественная вышивка», «Домоводство», «Компьютерный», ребята посещают танцевальный кружок и студию эстрадного танца, детскую школу искусств, постоянно участвуют в городских, краевых и международных конкурсах, где занимают призовые места. В центре организована спортивная жизнь, с ребятами работают спортсмены-волонтеры, а спортклубы центра "Факел-1«и «Факел-2» являются постоянными победителями краевых соревнований, участниками и победителями городских и районных спортивных турниров.
Как отметила Татьяна Косьяненко, депутаты не только оказывают благотворительную помощь, помогают в бытовых вопросах, но и активно участвуют во всех мероприятиях вместе с ребятами. И в этот раз они приехали не с пустыми руками: на окнах недавно оборудованного кинозала появились жалюзи, а коллекция фильмов пополнилась познавательной серией «Планета Земля» и подборкой приключенческих кинокартин.
Но главным подарком, по словам коллектива, стала помощь депутатов в ремонте, в оборудовании прачечной, получении нового автобуса. Это позволило ребятам посещать интересные места Приморья. Организовывать такие интересные экскурсии тоже помогают шефы. Например, совсем недавно ребята при поддержке депутатов смогли побывать на кондитерской фабрике, в музее «Владивостокская крепость», на цирковом представлении.
К словам поздравлений присоединился и глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон. От имени руководства города он также поблагодарил краевых депутатов за большое внимание, которое они уделяют центру.
Своих гостей воспитанники центра приветствовали яркими концертными номерами: искренности и таланту ребят могли бы позавидовать иные профессиональные артисты. В завершение праздника территорию вокруг центра расцветили рисунки на асфальте.
«Нам всегда приятно приезжать к вам в гости. Вы всегда очень радушно нас встречаете», — отметили депутаты. Они пожелали детям отличного летнего настроения, хорошо отдохнуть и поправить здоровье, а сотрудникам центра — почаще слышать детских смех, видеть радость и неподдельное счастье ребят и помогать им реализовывать себя.
В детский дом Арсеньева поздравить детей приехали зампредседателя краевого парламента Сергей Кузьменко, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, депутаты Владимир Беспалов, Владимир Гришуков и Александр Тютерев, а также представители администрации Арсеньева и местной думы.
В арсеньевском Центре содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 28 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме среднего образования, детям предоставляется возможность получить дополнительное. В центре работают спортивные секции по мини-футболу, настольному теннису, есть тренажерный зал. Ребята ходят в кружки, где занимаются изобразительным и танцевальным искусством, рукоделием, ходят в библиотеку и фито-бар. Воспитанники центра принимают участие в творческих конкурсах, выставках, спортивных состязаниях.
В детском доме отмечали не только Международный день защиты детей, но и 26-летие Центра, который был образован 1 июня 1992 года. Поэтому парламентарии приехали в Арсеньев не с пустыми руками — они передали в дар три пылесоса, серию видеофильмов «Как Земля сотворила нас», а также сладкие подарки — конфеты, баранки и пироги к чаю. Для депутатов Законодательного Собрания провели экскурсию по Центру содействия семейному устройству.
«Всем воспитанникам детского центра хочу пожелать добра, счастья, важно, чтобы у вас на жизненном пути было как можно больше настоящих друзей, на которых можно положиться, с которыми можно разделить и радость и горечь, — сказал заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко. — Я уверен, что те люди, которые сегодня работают в арсеньевском центре, большие друзья детей. Отрадно, что с каждым годом становится все меньше детей, которые живут вне семьи на попечении государства. Когда депутаты Законодательного Собрания приезжали в этот детский дом, здесь было более 70 детей, а сегодня уже 28 воспитанников. Это говорит о том, что мы на верном пути в решении вопросов сиротства».
Для своих гостей воспитанники детского дома устроили концерт, где исполнялись вокальные и танцевальные номера и даже шоу мыльных пузырей. Затем на творческой площадке «Радуга идей» проводились конкурсы и мастер-классы по оригами и аквагриму, ребята соревновались в подтягивании и играли в футбол.
А накануне Международного дня защите детей при содействии депутатов Законодательного Собрания Приморского края воспитанники побывали во владивостокском цирке, где посмотрели прекрасную программу.