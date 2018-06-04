Дороги Комсомольска-на-Амуре перекроют в ближайшие выходные

Во вторник, 12 июня на набережной Амура пройдёт спортивный праздник. С 8:00 до конца мероприятия будет закрыт въезд на неё по всей ширине проезжей части со стороны проспекта Мира от дома № 5, а также проспекта Октябрьского. В этот же день с 11:00 до 13:00 дорожное движение ограничат от пересечения Аллеи Труда с проспектом Мира до набережной по всей ширине проезжей части в обоих направлениях, прилегающих к ней перекрёстков и выездов с дворовых территорий. Аллея Труда будет открыта для проезда.