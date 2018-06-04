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Posted 4 июня 2018, 03:57

Published 4 июня 2018, 03:57

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

Дороги Комсомольска-на-Амуре перекроют в ближайшие выходные

4 июня 2018, 03:57
Сюжет
Ограничение движения
В Комсомольске-на-Амуре 11 и 12 июня перекроют движение транспорта по некоторым дорогам центра. Ограничения связаны с праздничными мероприятиями, которые пройдут в эти дни.

В понедельник, 11 июня, состоится карнавальное шествие «Славим тебя, Комсомольск-на-Амуре». Как сообщает пресс-служба администрации города, с 8:30 и до окончания мероприятия дорожное движение закроют по всей ширине проезжей части в обоих направлениях, прилегающих к ней перекрёстков и выездов с дворовых территорий от площади Металлургов вдоль проспекта Мира до набережной реки Амур. Въезд на неё со стороны проспектов Мира и Октябрьского ограничат с 8:30 до 12:30. Кольцевое движение для транспорта на площади Металлургов будет открыто.

Во вторник, 12 июня на набережной Амура пройдёт спортивный праздник. С 8:00 до конца мероприятия будет закрыт въезд на неё по всей ширине проезжей части со стороны проспекта Мира от дома № 5, а также проспекта Октябрьского. В этот же день с 11:00 до 13:00 дорожное движение ограничат от пересечения Аллеи Труда с проспектом Мира до набережной по всей ширине проезжей части в обоих направлениях, прилегающих к ней перекрёстков и выездов с дворовых территорий. Аллея Труда будет открыта для проезда.

Кроме того, временное ограничение движения введут по улице Дзержинского от пересечения с проспектом Октябрьским до выезда на Амурское шоссе. Дорога будет закрыта с 9:50 до 10:30.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Ограничение движения#Шествие#Праздники#Дорожное движение
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