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Posted 4 июня 2018, 00:12

Published 4 июня 2018, 00:12

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

Контрабандист вёз во Владивосток полный рюкзак дорогих ящериц

4 июня 2018, 00:12
Сюжет
Уголовное дело
Торговцы экзотическими животными везут их через границы с таким расчётом, чтобы провезти как можно больше и окупить погибших от мучений в дороге, отмечает РИА «Восток-Медиа».

Житель Приморья незаконно привёз из Мадагаскара в Россию более 250 хамелеонов и гекконов. Стоимость партии экзотических рептилий оценивается почти в два миллиона рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, контрабанду он провёз в рюкзаке, при этом сами ящерицы мучились и страдали.

«Гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрёл более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть — продать», — пояснила представитель ведомства.

Примечательно, что контрабандист каким-то образом прошёл пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту, однако обмануть российских таможенников ему не удалось. Сотрудники аэропорта Домодедово заметили живность в рюкзаке мужчины.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд.

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#Новости#Уголовное дело#Таможня#Происшествие#Контрабанда
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