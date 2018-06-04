Контрабандист вёз во Владивосток полный рюкзак дорогих ящериц

Сюжет Уголовное дело

Торговцы экзотическими животными везут их через границы с таким расчётом, чтобы провезти как можно больше и окупить погибших от мучений в дороге, отмечает РИА «Восток-Медиа».

Житель Приморья незаконно привёз из Мадагаскара в Россию более 250 хамелеонов и гекконов. Стоимость партии экзотических рептилий оценивается почти в два миллиона рублей. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, контрабанду он провёз в рюкзаке, при этом сами ящерицы мучились и страдали. «Гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрёл более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть — продать», — пояснила представитель ведомства. Примечательно, что контрабандист каким-то образом прошёл пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту, однако обмануть российских таможенников ему не удалось. Сотрудники аэропорта Домодедово заметили живность в рюкзаке мужчины. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд. Материалы по теме Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей Приморские пограничники задержали крупную контрабанду зубов тигра В Ульчском районе мужчина предлагал местным жителям копчёную контрабанду