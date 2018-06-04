Контрабандист вёз во Владивосток полный рюкзак дорогих ящериц

Posted 4 июня 2018, 00:12
Published 4 июня 2018, 00:12
Modified 1 сентября 2022, 07:38
Updated 1 сентября 2022, 07:38
Житель Приморья незаконно привёз из Мадагаскара в Россию более 250 хамелеонов и гекконов. Стоимость партии экзотических рептилий оценивается почти в два миллиона рублей.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, контрабанду он провёз в рюкзаке, при этом сами ящерицы мучились и страдали.
«Гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрёл более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть — продать», — пояснила представитель ведомства.
Примечательно, что контрабандист каким-то образом прошёл пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту, однако обмануть российских таможенников ему не удалось. Сотрудники аэропорта Домодедово заметили живность в рюкзаке мужчины.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд.