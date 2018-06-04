Тарифы «Зеленой карты» подешевеют с 15 июня

«Зеленая карта» - это международная система страхования ответственности владельца автомобиля, и документ, подтверждающий наличие у иностранного водителя этого вида страхования. Страхование по представленной системе работает с 1951 года. Оно предназначено для регулирования претензий попавших в ДТП граждан, с участием зарубежных водителей. Решение по инциденту выносится в соответствии с национальным законодательством страны, на территории которого произошла авария.