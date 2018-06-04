Тарифы «Зеленой карты» подешевеют с 15 июня

Posted 4 июня 2018, 13:29
Published 4 июня 2018, 13:29
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как сообщает издание rns.online, стоимость документа, срок действия которого составляет 15 дней, для путешественников, выезжающих за пределы территории России в страны системы «Зеленая карта», уменьшится.
«Зеленая карта» - это международная система страхования ответственности владельца автомобиля, и документ, подтверждающий наличие у иностранного водителя этого вида страхования. Страхование по представленной системе работает с 1951 года. Оно предназначено для регулирования претензий попавших в ДТП граждан, с участием зарубежных водителей. Решение по инциденту выносится в соответствии с национальным законодательством страны, на территории которого произошла авария.
В России за контроль работы «Зеленой карты» отвечает РСА. Основные тарифы по «Зеленым картам» в РФ установлены в евро. Союз автостраховщиков каждый месяц пересчитывает их в российских рублях в связи с учетом нестабильности валюты.