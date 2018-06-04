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Posted 4 июня 2018, 13:29

Published 4 июня 2018, 13:29

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Тарифы «Зеленой карты» подешевеют с 15 июня

4 июня 2018, 13:29
Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что новые тарифы «Зеленых карт» снизятся. Изменения начнут работать с 15 июня текущего года. Их стоимость с 15 июня по 14 июля в пересчете на российский рубль, уменьшится на 10% по сравнению с предыдущими тарифами.

Как сообщает издание rns.online, стоимость документа, срок действия которого составляет 15 дней, для путешественников, выезжающих за пределы территории России в страны системы «Зеленая карта», уменьшится.

«Зеленая карта» - это международная система страхования ответственности владельца автомобиля, и документ, подтверждающий наличие у иностранного водителя этого вида страхования. Страхование по представленной системе работает с 1951 года. Оно предназначено для регулирования претензий попавших в ДТП граждан, с участием зарубежных водителей. Решение по инциденту выносится в соответствии с национальным законодательством страны, на территории которого произошла авария.

В России за контроль работы «Зеленой карты» отвечает РСА. Основные тарифы по «Зеленым картам» в РФ установлены в евро. Союз автостраховщиков каждый месяц пересчитывает их в российских рублях в связи с учетом нестабильности валюты.

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