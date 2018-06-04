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Posted 3 июня 2018, 23:52

Published 3 июня 2018, 23:52

Modified 1 сентября 2022, 03:35

Updated 1 сентября 2022, 03:35

В России началась шестидневная рабочая неделя

3 июня 2018, 23:52
В России началась шестидневная рабочая неделя. Затем граждане будут отдыхать три дня подряд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рабочая неделя продлится не пять, а шесть дней подряд – с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно. По данным Федеральной службы по труду и занятости, это связано с переносом празднования Дня России, который в стране отмечают 12 июня.

В общей сложности праздничные выходные продлятся с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.

К слову, следующие «сверхурочные» выходные дни ожидаются только осенью. По случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября включительно.

День России – относительно новый государственный праздник, который появился в 1990 году после подписания декларации о независимости страны.

Традиционно по случаю Дня России во всех городах проходят праздничные концерты.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Россия
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