В России началась шестидневная рабочая неделя

Posted 3 июня 2018, 23:52
Published 3 июня 2018, 23:52
Modified 1 сентября 2022, 03:35
Updated 1 сентября 2022, 03:35
Рабочая неделя продлится не пять, а шесть дней подряд – с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно. По данным Федеральной службы по труду и занятости, это связано с переносом празднования Дня России, который в стране отмечают 12 июня.
В общей сложности праздничные выходные продлятся с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.
К слову, следующие «сверхурочные» выходные дни ожидаются только осенью. По случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября включительно.
День России – относительно новый государственный праздник, который появился в 1990 году после подписания декларации о независимости страны.
Традиционно по случаю Дня России во всех городах проходят праздничные концерты.