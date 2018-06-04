Во Владивостоке сошлись добро и зло, японский и российский автопром

Ранее агентство писало, как в начале 2018 года на железнодорожном переезде станции Арсеньев грузовой поезд врезался в «Жигули» — тогда обошлось без жертв. В начале апреля ещё один инцидент с участием «Жигулей» произошёл в Тавричанке. У местного жителя угнали автомобиль. В эту же ночь на пульт пожарной охраны поступило тревожное сообщение о возгорании. Спустя четыре минуты онеборцы прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Горел салон отечественного автомобиля.