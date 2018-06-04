Во Владивостоке сошлись добро и зло, японский и российский автопром

Posted 4 июня 2018, 00:24
Published 4 июня 2018, 00:24
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 3 июня, в районе проспекта Красоты. По словам очевидцев, молодой человек за рулём Lada 1200, именуемого в народе «Жигули», выезжал со второстепенной дороги. В этот момент по главной двигался Toyota Prius. Водитель «Жигулей» не успел вовремя среагировать и протаранил «японку» в правый бок. По предварительной информации, никто не пострадал.
В результате аварии автомобили получили серьёзные механические и кузовные повреждения. Очевидцы случившегося утверждают, что ущерб, нанесённый транспортным средствам, неравнозначный.
«На проспекте Красоты сошлись добро и зло, японский и российский автопром», «Жигу молотком отстучать и кистью помазать, а вот Prius...», - говорят очевидцы.
Ранее агентство писало, как в начале 2018 года на железнодорожном переезде станции Арсеньев грузовой поезд врезался в «Жигули» — тогда обошлось без жертв. В начале апреля ещё один инцидент с участием «Жигулей» произошёл в Тавричанке. У местного жителя угнали автомобиль. В эту же ночь на пульт пожарной охраны поступило тревожное сообщение о возгорании. Спустя четыре минуты онеборцы прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Горел салон отечественного автомобиля.