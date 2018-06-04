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Posted 4 июня 2018, 00:24

Published 4 июня 2018, 00:24

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Во Владивостоке сошлись добро и зло, японский и российский автопром

4 июня 2018, 00:24
Сюжет
ДТП
Во Владивостоке произошла авария с участием жигули. При ДТП из людей никто не пострадал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 3 июня, в районе проспекта Красоты. По словам очевидцев, молодой человек за рулём Lada 1200, именуемого в народе «Жигули», выезжал со второстепенной дороги. В этот момент по главной двигался Toyota Prius. Водитель «Жигулей» не успел вовремя среагировать и протаранил «японку» в правый бок. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате аварии автомобили получили серьёзные механические и кузовные повреждения. Очевидцы случившегося утверждают, что ущерб, нанесённый транспортным средствам, неравнозначный.

«На проспекте Красоты сошлись добро и зло, японский и российский автопром», «Жигу молотком отстучать и кистью помазать, а вот Prius...», - говорят очевидцы.

Ранее агентство писало, как в начале 2018 года на железнодорожном переезде станции Арсеньев грузовой поезд врезался в «Жигули» — тогда обошлось без жертв. В начале апреля ещё один инцидент с участием «Жигулей» произошёл в Тавричанке. У местного жителя угнали автомобиль. В эту же ночь на пульт пожарной охраны поступило тревожное сообщение о возгорании. Спустя четыре минуты онеборцы прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Горел салон отечественного автомобиля.

#Новости#Владивосток#Жигули#ДТП
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