Во время пожара в иркутском ТЦ «Комсомолл» пострадали десять детей

Posted 4 июня 2018, 18:08
Published 4 июня 2018, 18:08
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Инцидент произошел во время детского праздника, когда юным гостям демонстрировали научные эксперименты, пишут Dni.ru. Во время представления произошел взрыв неизвестной смеси. Сейчас пострадавших детей обследуют в городской клинической больнице, ситуацию под контроль взял областной минздрав.
Из здания ТЦ эвакуировали около полутора тысяч человек, причем пожарная сигнализация почему-то не сработала. Сейчас «Комсомолл» снова открыт для посетителей, в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, которые уже возбудили уголовное дело.