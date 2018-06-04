Во время пожара в иркутском ТЦ «Комсомолл» пострадали десять детей

Из здания ТЦ эвакуировали около полутора тысяч человек, причем пожарная сигнализация почему-то не сработала. Сейчас «Комсомолл» снова открыт для посетителей, в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, которые уже возбудили уголовное дело.