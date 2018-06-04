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Posted 4 июня 2018, 18:08

Published 4 июня 2018, 18:08

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Во время пожара в иркутском ТЦ «Комсомолл» пострадали десять детей

4 июня 2018, 18:08
В Иркутске после пожара в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» с ожогами госпитализировали десять детей.

Инцидент произошел во время детского праздника, когда юным гостям демонстрировали научные эксперименты, пишут Dni.ru. Во время представления произошел взрыв неизвестной смеси. Сейчас пострадавших детей обследуют в городской клинической больнице, ситуацию под контроль взял областной минздрав.

Из здания ТЦ эвакуировали около полутора тысяч человек, причем пожарная сигнализация почему-то не сработала. Сейчас «Комсомолл» снова открыт для посетителей, в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, которые уже возбудили уголовное дело.

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