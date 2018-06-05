Половина призывников Приморья выбирает карьеру в армии

Posted 4 июня 2018, 23:25
Published 4 июня 2018, 23:25
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали в штабе Восточного военного округа, только в мае стать профессиональными военнослужащими решили более 700 человек.
Половина заключивших контракт с Минобороны приходится на военнослужащих по призыву, что указывает на популярность военной службы среди призывников, решивших продолжить военную карьеру.
Наиболее активными являются граждане, проживающие в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях.
Среди поступивших на военную службу по контракту в войска Восточного военного округа более 1,6 тысяч человек имеют высшее и средне-специальное образование.
Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.
Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.
В 2018 году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту.