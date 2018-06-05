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Posted 5 июня 2018, 14:05

Published 5 июня 2018, 14:05

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Москве проходит международный форум «Развитие парламентаризма»

5 июня 2018, 14:05
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что парламентская демократия должна снижать конфронтацию между странами и народами. Такое заявление спикер сделал на форуме «Развитие парламентаризма», который проходит в Москве.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил на открытии форума «Развитие парламентаризма». Он сказал, что законодатели являются теми людьми, которые могут снизить градус напряжения между государствами в условиях, когда безответственное поведение политиков и стран подрывает эффективность международных институтов. Сейчас – в период кризиса международного права и глобальной безопасности – роль института парламентаризма становится еще более важной, подчеркнул спикер. Об этом пишут dni.ru.

В Москве 4-5 июня проходит международный форум «Развитие парламентаризма», в котором участвуют парламентарии и эксперты почти из 100 государств мира.

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