В Москве проходит международный форум «Развитие парламентаризма»

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил на открытии форума «Развитие парламентаризма». Он сказал, что законодатели являются теми людьми, которые могут снизить градус напряжения между государствами в условиях, когда безответственное поведение политиков и стран подрывает эффективность международных институтов. Сейчас – в период кризиса международного права и глобальной безопасности – роль института парламентаризма становится еще более важной, подчеркнул спикер. Об этом пишут dni.ru.