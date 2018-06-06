Мужской палаточный лагерь и счастливый мир: как стартовал форум «Амур»

Posted 6 июня 2018, 02:01
Published 6 июня 2018, 02:01
Modified 17 сентября 2022, 15:08
Updated 17 сентября 2022, 15:08
В первую неделю за гранты на общую сумму пять миллионов рублей будут претендовать участники из регионов Дальнего Востока. В день заезда их разделили на группы по 20 человек и разместили на базе. «Холдоми» вмещает 250 человек и в этот раз расселить всех в гостиницы не удалось — пришлось расширять пространство.
«Мы думали либо построить ещё один гостиничный комплекс эконом-класса, либо сделать палаточный лагерь — решили остановиться на палатках. Мы их арендуем у ГЛК "Холдоми", сразу после форума сюда заедет детский оздоровительный лагерь — единственный палаточный лагерь в Хабаровском крае», — рассказал организационно-технический директор форума Максим Косенко.
Площадка находится на дощатом деревянном помосте, который держит тепло. Стены палатки утеплённые, около каждой кровати есть розетки и wi-fi. Также в помещении есть по две батареи.
«Людям здесь нравится даже больше, чем в домиках. Сегодня уже несколько человек просили переселить сюда, но это невозможно. Мы решили, что в палатках будут жить только мужчины, а девушки в гостиничных номерах», — отметил Максим Косенко.
После размещения участников состоялся концерт, посвящённый старту форума. На торжественную церемонию открытия приехали заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов, заместитель полномочного представителя президента России по ДФО Владимир Солодов, а также победитель конкурса «Лидеры России» и руководитель проекта «Учитель для России» Фёдор Шеберстов. Гости поздравили участников, пожелали им успехов и попросили «построить счастливый мир».
«Я приехал поговорить про счастье, счастье как план действий. Во многих странах оно уже вошло в повестку государства как программа. Очень бы хотелось узнать у вас, что для вас счастье и как эту общую повестку составить. Коротко поделюсь нажитым. Лет десять назад я понял, что мой мир состоит из людей. Горы, леса — это здорово, но это один процент моего внимания. И тогда я понял, что счастлив, когда счастливы люди вокруг меня. Также счастье для меня — иметь свою цель. Я уверен, что если есть намерение, то оно формирует реальность. Точный вопрос всегда получит ответ. Поэтому постройте мне, пожалуйста, счастливый мир», — выступил Фёдор Шеберстов.
Спикеры дали официальный старт форуму — на постаменты в форме дерева поставили четыре камня. На них изображены клевер, лось, мост и самолёт, они представляют участников форума, которые внесли вклад в развитие экономики региона.
На сцене также выступили танцевальные, вокальные коллективы и провели интерактивные игры. Дождь, который уже стал традиционным для открытия форума, не помешал зрителям. Чтобы согреться, участники наливали чай из большого самовара.
В течение шести последующих дней молодёжь будет дорабатывать проекты и презентовать их, чтобы получить грант и оценку экспертов.
«Я думаю, что большую часть гранта в пять миллионов рублей заберут ребята из Хабаровского края. Потому что наши молодые люди более талантливые, они привыкли к трудностям и их не боятся», — поделился Александр Федосов.