Мужской палаточный лагерь и счастливый мир: как стартовал форум «Амур»

«Я приехал поговорить про счастье, счастье как план действий. Во многих странах оно уже вошло в повестку государства как программа. Очень бы хотелось узнать у вас, что для вас счастье и как эту общую повестку составить. Коротко поделюсь нажитым. Лет десять назад я понял, что мой мир состоит из людей. Горы, леса — это здорово, но это один процент моего внимания. И тогда я понял, что счастлив, когда счастливы люди вокруг меня. Также счастье для меня — иметь свою цель. Я уверен, что если есть намерение, то оно формирует реальность. Точный вопрос всегда получит ответ. Поэтому постройте мне, пожалуйста, счастливый мир», — выступил Фёдор Шеберстов.