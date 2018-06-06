Вкладчикам банка «Уссури» в Хабаровском крае выплатят 4,3 миллиарда рублей

Как писало РИА «Восток-Медиа», Центробанк России отозвал у «Уссури» лицензию. Кредитную организацию, которая занимала 275-е место в банковской системе России по величине активов, уличили в неоднократном нарушении законов. Клиенты «Уссури» получат 100 процентов суммы всех вкладов на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей — остальную сумму погасят в ходе ликвидации банка. Агентство по страхованию вкладов выбрало ВТБ в качестве банка-агента для выплаты возмещения.