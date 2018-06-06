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Posted 6 июня 2018, 02:12

Published 6 июня 2018, 02:12

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Вкладчикам банка «Уссури» в Хабаровском крае выплатят 4,3 миллиарда рублей

6 июня 2018, 02:12
Сюжет
Выплаты
Банк ВТБ, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов в качестве банка-агента, начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам Хабаровского банка «Уссури». Деньги выплатят в том числе предпринимателям.

Как сообщает пресс-служба банка, общий объём выплат составит около 4,3 миллиарда рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тысячи вкладчиков.

Получить страховое возмещение вкладчики банка «Уссури» могут в розничных отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также через выделенные офисы ВТБ. Для этого офисы будут работать дольше: до 21:00 по будням и до 18:00 по выходным.

Как писало РИА «Восток-Медиа», Центробанк России отозвал у «Уссури» лицензию. Кредитную организацию, которая занимала 275-е место в банковской системе России по величине активов, уличили в неоднократном нарушении законов. Клиенты «Уссури» получат 100 процентов суммы всех вкладов на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей — остальную сумму погасят в ходе ликвидации банка. Агентство по страхованию вкладов выбрало ВТБ в качестве банка-агента для выплаты возмещения.

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