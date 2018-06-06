Вкладчикам банка «Уссури» в Хабаровском крае выплатят 4,3 миллиарда рублей

Posted 6 июня 2018, 02:12
Published 6 июня 2018, 02:12
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Как сообщает пресс-служба банка, общий объём выплат составит около 4,3 миллиарда рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тысячи вкладчиков.
Получить страховое возмещение вкладчики банка «Уссури» могут в розничных отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также через выделенные офисы ВТБ. Для этого офисы будут работать дольше: до 21:00 по будням и до 18:00 по выходным.
Как писало РИА «Восток-Медиа», Центробанк России отозвал у «Уссури» лицензию. Кредитную организацию, которая занимала 275-е место в банковской системе России по величине активов, уличили в неоднократном нарушении законов. Клиенты «Уссури» получат 100 процентов суммы всех вкладов на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей — остальную сумму погасят в ходе ликвидации банка. Агентство по страхованию вкладов выбрало ВТБ в качестве банка-агента для выплаты возмещения.