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Posted 7 июня 2018, 01:05

Published 7 июня 2018, 01:05

Modified 1 сентября 2022, 02:56

Updated 1 сентября 2022, 02:56

Дальневосточники смогут сэкономить при покупке билетов на поезда

7 июня 2018, 01:05
«Спасибо от Сбербанка» и «РЖД Бонус» стали партнёрами

Сбербанк и Федеральная пассажирская компания заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев и генеральный директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.

Соглашение определяет намерение установить партнёрские отношения в части программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» и «РЖД Бонус» и обмена бонусов для участников этих программ. На сегодняшний день в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют 34 миллиона человек, в программе «РЖД Бонус» — 3,3 миллиона.

Другое направление сотрудничества, которое компании планируют развивать в будущем, — реализация социально-значимых проектов. В частности, предоставление скидок на железнодорожные билеты владельцам пенсионной и молодёжной карт Сбербанка. Скидка на покупку билетов по молодёжной карте составит 25 % от его стоимости, размер скидки по пенсионной карте будет утвержден позднее.

Пенсионная карта — дебетовая карта, предлагаемая клиентам Сбербанка для получения пенсии и других социальных выплат от Пенсионного фонда России. Пенсионеры получают карту бесплатно, по карте начисляется 3,5 % на остаток и бонусы СПАСИБО за покупки. Молодёжная карта Сбербанка — это специальная дебетовая карта для клиентов 14-25 лет с пониженным тарифом на обслуживание и повышенными СПАСИБО за покупки у важных, релевантных для молодёжи партнёров программы «Спасибо от Сбербанка».

Портфель пенсионных карт Сбербанка превышает 30 миллионов штук, портфель молодёжных карт — более 9 миллионов штук.

«Благодаря партнёрству с «РЖД Бонус» клиенты Сбербанка не только получат дополнительную возможность для обмена бонусов СПАСИБО на железнодорожные билеты, но и смогут существенно экономить при покупке билетов без бонусов», — сообщил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

«Преимущества партнёрства двух программ лояльности — «РЖД Бонус» и «СПАСИБО» Сбербанка — смогут оценить миллионы жителей нашей страны. Две крупнейшие программы лояльности страны впервые в истории объединили свои усилия в продвижении социально значимых программ», — подчеркнул генеральный директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.

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