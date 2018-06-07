Дальневосточники смогут сэкономить при покупке билетов на поезда

Пенсионная карта — дебетовая карта, предлагаемая клиентам Сбербанка для получения пенсии и других социальных выплат от Пенсионного фонда России. Пенсионеры получают карту бесплатно, по карте начисляется 3,5 % на остаток и бонусы СПАСИБО за покупки. Молодёжная карта Сбербанка — это специальная дебетовая карта для клиентов 14-25 лет с пониженным тарифом на обслуживание и повышенными СПАСИБО за покупки у важных, релевантных для молодёжи партнёров программы «Спасибо от Сбербанка».