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Posted 7 июня 2018, 07:19

Published 7 июня 2018, 07:19

Modified 17 сентября 2022, 15:08

Updated 17 сентября 2022, 15:08

Профсоюзы Хабаровского края включатся в работу над федеральными программами

7 июня 2018, 07:19
Сюжет
Профсоюзы
В Хабаровске открылась Северная межрегиональная конференция по вопросам социальной защиты наёмных работников, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях Дальнего Востока. По итогам обсуждения участники встречи направят рекомендации федеральным властям, сообщает transsibinfo.com.

Сегодняшняя конференция проходит в России уже в пятый раз, и каждая из них — продолжение диалога профсоюзов с властями на федеральном уровне. В этот раз обсуждать имеющиеся проблемы развития регионов собрались представители 11 субъектов страны.

«Без человека регионы развиваться не могут. А условия для работы и проживания в особо сложных по природно-климатическим условиям территориях резко отличаются от того уровня комфорта, который есть в Средней России и южных её регионах. Проблемы есть. Сегодня отсутствуют рычаги для привлечения людей, особенно молодёжи, в северные и дальневосточные регионы. Серьёзнейшая программа развития Дальнего Востока, которая находится на контроле у президента Российской Федерации и подтверждена недавним «майским указом», напрямую имеет отношение к тем вопросам, ради решения которых мы здесь собрались», — поделилась заместитель председателя комитета Госдумы России по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

Таких вопросов немало. Дело не только в том, что простые труженики заинтересованы в больших зарплатах, объектах социальной сферы, нормальных дорогах и местах досуга. Сейчас, например, не все работодатели, нуждающиеся в кадрах, имеют равные условия, когда участвуют в конкурсах на получение государственной поддержки: как правило, выигрывает тот, кто указывает минимальный объём затрат на оплату труда.

«Сейчас самое время обсуждать эти проблемы и находить решения, поскольку правительство Российской Федерации готовит приоритетные проекты по выполнению указа президента. Как раз профсоюзы со всеми своими намерениями, которые исходят от работающих людей, имеют право сейчас поучаствовать в разработке этих программ, чтобы северная и дальневосточная составляющая были учтены», — добавила Валентина Пивненко.

Также регионам нужна финансовая поддержка российской казны для формирования более низких авиационных тарифов внутри страны. Этот вопрос на федеральном уровне уже практически решён.

Как отметил в своей речи губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, между правительством региона и профсоюзными организациями подписаны 14 соглашений. Они касаются сфер экономики, работы рынка труда, содействия занятости людей, оплаты труда и социальной защиты работающих граждан.

«Самое главное, что эти соглашения реально работают. Благодаря им в сложной экономической ситуации нам удалось не только сохранить все тенденции и договорённости социальной направленности, но и существенно поднять планку обязательств социальных партнёров в повышении уровня качества жизни населения Хабаровского края. Теперь наша главная задача — реализовать их в полной мере», — отметил глава региона.

#Илья Андреев#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Вячеслав Шпорт#Правительство Хабаровского края#Правительство России#Госдума РФ#Профсоюзы
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