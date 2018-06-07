Профсоюзы Хабаровского края включатся в работу над федеральными программами

«Без человека регионы развиваться не могут. А условия для работы и проживания в особо сложных по природно-климатическим условиям территориях резко отличаются от того уровня комфорта, который есть в Средней России и южных её регионах. Проблемы есть. Сегодня отсутствуют рычаги для привлечения людей, особенно молодёжи, в северные и дальневосточные регионы. Серьёзнейшая программа развития Дальнего Востока, которая находится на контроле у президента Российской Федерации и подтверждена недавним «майским указом», напрямую имеет отношение к тем вопросам, ради решения которых мы здесь собрались», — поделилась заместитель председателя комитета Госдумы России по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.