Путин объявил о снижении стоимости авиабилетов на Дальнем Востоке

«Я сама из Приморского края. Я очень люблю свой регион и хотела бы связать с ним своё будущее, но пока не вижу для этого возможностей. Мы – люди Дальнего Востока – не чувствуем себя частью России. Мы хотим путешествовать по стране, ездить к родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края, но не можем из-за безумно высокой стоимости билетов на поезд и самолёт по территории страны и даже внутри региона. Да, есть субсидированные билеты, но их настолько мало, что разбирают моментально»волонтёр-медик из Уссурийска Ольга Никитина