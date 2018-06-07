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Posted 7 июня 2018, 10:32

Published 7 июня 2018, 10:32

Modified 1 сентября 2022, 07:39

Updated 1 сентября 2022, 07:39

Путин объявил о снижении стоимости авиабилетов на Дальнем Востоке

7 июня 2018, 10:32
Глава государства объявил, что цены на авиабилеты для дальневосточников будут снижены благодаря обнулению НДС на такие перевозки. Об этом Владимир Путин заявил во время «Прямой линии» 7 июня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С вопросом, волнующим каждого жителя Дальнего Востока, к президенту обратился житель Уссурийска Алексей Григорьев. Сам он живёт в Приморье, а его семья – в Москве. Он рассказал Путину, что в 2018 году стоимость авиабилетов по направлению Москва – Владивосток в летний период резко возросла.

«Цена на билет в экономкласс увеличилась с 12,2 до 55 тысяч рублей, то есть на перелёт в одну сторону нужно около 150 тысяч. Прошу обратить на это внимание».

Об этом также сказала волонтёр из Уссурийска Ольга Никитина, присутствующая в студии «Прямой линии».

«Я сама из Приморского края. Я очень люблю свой регион и хотела бы связать с ним своё будущее, но пока не вижу для этого возможностей. Мы – люди Дальнего Востока – не чувствуем себя частью России. Мы хотим путешествовать по стране, ездить к родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края, но не можем из-за безумно высокой стоимости билетов на поезд и самолёт по территории страны и даже внутри региона. Да, есть субсидированные билеты, но их настолько мало, что разбирают моментально»волонтёр-медик из Уссурийска Ольга Никитина

Глава государства заметил, что сейчас действительно существуют программы, которые работают по определённому времени и возрастным группам. По словам Путина, стоят задачи постепенно расширить возможности этих программ. В частности, время применения использования субсидий и возрастные группы.

«Самое главное решение по Дальнему Востоку, которое накануне приняло правительство, – обнулении НДС на эти перевозки. Важный существенный шаг снижения стоимости билетов. Посмотрим, как будет работать эта практика»Владимир Путин

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители Дальнего Востока вновь пожаловались президенту страны на транспортную недоступность накануне «Прямой линии», заявив, что они просто отрезаны от мира.

К слову, данная тема для Дальнего Востока действительно очень болезненна. Об этой проблеме жители ДВ уже рассказали новому главе Минвостокразвития Александру Козлову.

Большие сложности с покупкой льготных авиабилетов жители регионов испытывали весной этого года. У авиакасс во Владивостоке и Хабаровске выстраивались огромные очереди, в столице Приморья даже возникали драки. На рейсы «Аэрофлота» места закончились рекордно быстро. Эксперты в сфере туризма заявили, что с такой поддержкой дальневосточников о развитии внутреннего туризма говорить не приходится. В ситуацию вмешался полпред Юрий Туртнев, после чего в правительстве России решили субсидировать воздушные перевозки в европейскую часть страны и обратно из резервного фонда, пообещав выделить ещё полмиллиарда рублей.

К слову, ровно год назад перед «Прямой линией – 2017» дальневосточники уже жаловались Путину на дорогие авиабилеты. Тогда россияне обратили внимание президента на то, что билеты стоят целое состояние.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток
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