В Приморье выхаживают детёныша косули

Posted 7 июня 2018, 03:28
Published 7 июня 2018, 03:28
Modified 1 сентября 2022, 03:35
Updated 1 сентября 2022, 03:35
Детёныша косули в зоопарк «Садгород» принёс мужчина, нашедший животное в лесу и без матери. По словам специалистов, животному около месяца. Самостоятельно питаться малыш ещё не может, но уже пытается щипать траву и есть сено. В зоопарке у детёныша уже появились приёмные родители – сотрудники зверинца кормят малыша молоком и бананами. Маленький самец косули чувствует себя хорошо.
«Живет он пока в закрытом помещении, каждый день гуляет. Кормим молоком из бутылочки», - рассказали в зоопарке.
Сотрудники питомника напомнили гостям и жителям Приморья, что детёнышей косули, птенцов, обнаруженных в лесу, не следует трогать:
«Не трогайте их руками. Например, новорожденные косулята прячутся в кустах или высокой траве, это позволяет беззащитным малышам оставаться незамеченными для хищников. Конечно, бывают случаи, когда малышу без помощи человека не выжить. Поэтому, пожалуйста, оцените ситуацию, оглянитесь вокруг, позвоните нам, мы проконсультируем».
При этом в приморском реабилитационном центре появилась информация о том, что самец косули находится и у них.
«Это чудо, размером с кошку, привезли в наш центр реабилитации сотрудники Охотнадзора. История появления его в нашем центре, к сожалению, банальна - он остался без мамы, его изъяли у охотников», - рассказали сотрудники центра.
Специалисты отмечают, что после того, как малыш окрепнет, его смогут выпустят обратно в дикую природу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало историю о домашней кошке, которая заменила мать трём новорожденным енотам. В зоопарке «Садгород» во Владивостоке самка енота-полоскуна родила и выбросила малышей из гнезда. Приютила и выкормила брошенных детей обычная кошка.
В зоопарке «Садгород» это не первый случай, когда животные разного вида помогают друг другу. Совсем недавно овчарка выкормила леопардёнка. Животные жили в доме директора зоопарка с ветврачом, который круглосуточно подкладывал малыша собаке. Оставлять их наедине было опасно, так как собака могла раздавить маленького котёнка леопарда.