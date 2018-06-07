В Приморье выхаживают детёныша косули

Детёныша косули в зоопарк «Садгород» принёс мужчина, нашедший животное в лесу и без матери. По словам специалистов, животному около месяца. Самостоятельно питаться малыш ещё не может, но уже пытается щипать траву и есть сено. В зоопарке у детёныша уже появились приёмные родители – сотрудники зверинца кормят малыша молоком и бананами. Маленький самец косули чувствует себя хорошо.