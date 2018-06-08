Жительница Владивостока родила — и вошла в историю

«Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером. Хочется от всей души поздравить мамочку и всю семью с тройным счастьем. Крепкого здоровья и успехов им во всем», — сказала Татьяна Курлеева.