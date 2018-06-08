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Posted 8 июня 2018, 07:38

Published 8 июня 2018, 07:38

Modified 1 сентября 2022, 02:56

Updated 1 сентября 2022, 02:56

Жительница Владивостока родила — и вошла в историю

8 июня 2018, 07:38
Врачи Приморского краевого перинатального центра приняли роды, которые войдут в историю, пишет РИА «Восток-Медиа».

Жительница Владивостока родила тройняшек и впервые стала мамой в 51 год.

Малыши появились на свет в понедельник, 4 июня. Это мальчики и девочка. Мальчики родились массой 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной — 2400 граммов.

Врачи сообщают, что малыши сейчас находятся в медучреждении и получают лечение.

«Как и полагается при многоплодной беременности, деткам нужно окрепнуть перед выпиской домой — набрать массу и подрасти», — говорит главврач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Она отметила, что современная медицина и врачебный опыт помогают женщинам выносить и стать мамами даже в очень зрелом возрасте.

«Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером. Хочется от всей души поздравить мамочку и всю семью с тройным счастьем. Крепкого здоровья и успехов им во всем», — сказала Татьяна Курлеева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Законодательном Собрании Приморского края не поддержали инициативу коммунистов давать квартиры по факту рождения тройни - депутаты сочли, что эта мера поддержки должна быть выборочной.

Владивосток вообще славится рекордными родами - например, за один только февраль 2016 года в роддоме №3 появились трое детей массой более 5,6 кг.

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